Ogni quanto mettere i croccantini al gatto?

Per chi si trova per la prima volta a prendersi cura di un piccolo micio in casa, si pone uno dei quesiti più importanti: ogni quanto far mangiare il micio? La quantità di alimento che il gatto deve assumere quotidianamente varia in base a certi fattori. Questi dipendono dall’età, in base al suo peso e all’alimentazione.

Quanto deve mangiare un gatto piccolo

Fino allo svezzamento e fino ai sei mesi circa un gattino ha bisogno di molte energie. Non avrà bisogno di un grande quantitativo di cibo, ma sicuramente sentirà la necessità di spuntini più ravvicinati. Le dosi dei suoi cibi quotidiani, che siano secco o umido devono essere adeguate in funzione dei suoi fabbisogni nutrizionali, energetici e alla sua età. Un consiglio importante se avete un piccolo gattino, è quello di bagnare i croccantini con un po’ di latte, senza esagerare con le dosi.

Ogni quanto far mangiare un gatto adulto

Una volta divenuto adulto, per un’alimentazione corretta il gatto deve mangiare solitamente due volte al giorno, mattina e sera se viene nutrito con degli alimenti umidi. Altrimenti la tendenza del gatto è quella di effettuare ripetuti piccoli pasti nell’arco della giornata, soprattutto con gli alimenti secchi. Indicativamente si parla di 40 grammi di cibo umido per gatti al giorno per chilogrammo di peso corporeo, mentre per il cibo secco per gatti il quantitativo totale deve essere diviso per tre. Tale quantitativo va dunque diviso in due pasti. Ma molto dipende dallo stile di vita del gatto, come abbiamo ribadito in precedenza. Se è un gatto sedentario e vive in appartamento, forse sarà necessario diminuire le dosi, pur mantenendo la regola dei due pasti al giorno.

Cosa fare se il gatto rimane solo a casa

Potrebbe capitare di dover trascorrere del tempo fuori casa, ma prima di andare, ricorda sempre di non lasciare il tuo micio completamente a digiuno. In questo caso, è opportuno lasciare le ciotole piene e facilmente raggiungibili dal pet, che dovrà avere libero accesso alla sua razione di cibo e acqua. Inoltre, non bisogna dimenticare, che i gatti sono molto intelligenti e, per fortuna, non mangiano tutto insieme. I gatti sono noti per essere degli animali molto previdenti e anche se rimangono da soli a casa non finiranno mai il cibo tutto in una volta, ma riusciranno a dosarlo nel modo giusto, magari mangiando poco e spesso in modo da non rimanere mai senza. I felini sono carnivori e amano mangiare più volte al giorno; generalmente tuttavia, riescono ad autoregolarsi, perché sono in grado di non eccedere e mangiare più del dovuto.