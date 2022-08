Estate vuol dire sopratutto due cose: vacanze e caldo torrido, che sono due fattori legati spesso in maniera molto stretta, e che portano la bella stagione ad essere anche sorprendentemente divisiva: tra i “detrattori” dell’estate spiccano per forza di cose coloro che non riescono minimamente a sopportare l’arsura, sia per una questione fisica ma anche “concettuale”, visto che proprio in estate si tende ad essere per forza di cose “meno produttivi”. Sopratutto in un contesto fortemente legato al problema dell’energia e dei suoi costi in profondo aumento, ha portato il concetto di “risparmio” anche per le fasce medio-alte di reddito, quindi si percepisce una maggior tendenza ad economizzare l’uso dell’aria condizionata. Esistono infatti trucchi e metodi utili per aumentare il grado di “freschezza” di una stanza.

Come rinfrescare una stanza: ecco i metodi migliori e più veloci

Essenziale rendere prima di ogni cosa la stanza “utile” per il movimento dell’aria: il disordine oltre ad avere un effetto “psicologico” negativo di “chiusura”, riduce questo “movimento”, quindi è incredibilmente importante mantenere l’ordine.

Ti potrebbe interessare: Questi metodi sono i migliori per stirare le lenzuola: ecco quali

Attenzione anche all’effetto calore che sprigionano gli elettrodomestici, anche quelli piccoli: tenere in corrente computer, lampade, televisioni e quant’altro se non utilizzati genera comunque calore, quindi quando possibile è conveniente staccare la spina. Considerare anche il massiccio impiego di lampade al neon/fluorescenti al posto di quelle a incandescenza che generano decisamente molto più calore.

Se siamo muniti di un ventilatore a soffitto, questo è particolarmente utile sopratutto se è presente la funzione di movimento antiorario che è sensibilmente più efficace rispetto a quello orario. Se utilizziamo un ventilatore da tavolo o a “pedana” possiamo adottare un trucchetto “rudimentale” ma sorprendentemente efficace, piazzando una borsa del ghiaccio, o un sacchetto contenente ghiaccio ma anche una bacinella, una vaschetta, davanti al ventilatore, che produrrà un effetto piuttosto percepibile di freschezza.

Il ventilatore da tavolo può essere sorprendentemente utile anche se piazzato nei pressi di una finestra, con la circolazione dell’aria portata verso l’interno.