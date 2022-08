Aria condizionata e mal di schiena: ecco cosa dicono i medici, attenzione

Mal di schiena in estate: come curarsi

Il mal di schiena può comunque avere diverse cause. Tuttavia in estate bisogna curarlo altrimenti si rischia di prendere colpi d’aria fredda e poi avere ulteriori problemi. In estate non bisogna esagerare con i medicinali, meglio scegliere delle creme da passare sopra per eliminare il dolore.

Oppure in base alle cause, ad esempio può essere l’ernia al disco. Bisogna accordarsi con uno specialista, per fare laser e per far passare il dolore in maniera duratura. In particolare è consigliata l’ozonoterapia che riesce a dare risultati dalle prime sedute.