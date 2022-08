Le personalità umane sono famose per la grande capacità di relazionarsi attraverso una serie di linguaggi e azioni, fin dalle prime costituizioni di civiltà. Ma non tutti ambiscono a stare “sotto la luce dei riflettori”, in quanto la natura di ogni persona sul pianeta è condizionata da una serie di fenomeni che nel corso del tempo definiscono la personalità, che è comunque qualcosa di parzialmente già formato. Per svariati motivi , questi profili preferiscono “agire in disparte” e anche la percezione è quella di segni schivi, anche secondo lo zodiaco. Quali sono questi profili?

Conosci i segni più schivi secondo lo zodiaco? Loro amano stare in disparte

Acquario

E’ un timido di natura, ed anche quando potrebbe “rubare la scena”, questo non risulta essere nelle sue corde. Acquario preferisce starsene in disparte, ed evidenziare la propria idea solo in modo non troppo evidente. Quando prova ad agire diversamente ecco che appare artificioso.

Capricorno

Qualsiasi rappresentazione emotiva atta a far apparire “migliori” qualcuno, viene considerata dal Capricorno “medio” come superflua ed evitabile, concetti che rendono Capricorno quasi “sfuggente”. Agisce e lo rende evidente solo quando è realmente necessario, preferendo muoversi per lo più “sotto traccia”.

Bilancia

Bilancia è portato naturalmente ad esporsi poco, anche perchè di base ama estraniarsi dalla maggior parte dei contesti umani. Ama osservare più che a gire, e quando è “costretto a farlo”, spesso manifesta di essere un po’ a disagio perchè le relazioni sociali non sono propriamente il suo forte. Però quando agisce lo si capisce immediatamente.