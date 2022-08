Le relazioni umane sono inevitabilmente ed indiscutibilmente complicate, e ancora di più risultano essere quelle sentimentali che in molti casi mettono a dura prova la fiducia che abbiamo sia nei confronti del partner che in noi stessi. In molti casi infatti le problematiche di coppia sono costituite da paure e timori di vario tipo in tantissimi casi infondati. Ma alcune personalità tendono a chiedersi più di altre se il proprio rapporto non sia in realtà migliorabile o addirittura imperfetto. Diverse persone infatti dubitano costantemente della storia d’amore che stanno vivendo, quali sono secondo lo zodiaco questi segni?

I segni che dubitano della propria storia d’amore! Li conosci? Eccoli!

Vergine

E’ abbastanza convinto di operare sempre nel modo migliore, ma la preoccupazione è inerente alla mania di perfezione che contraddistingue il segno. Secondo Vergine una relazione è sempre migliorabile, ma questo porta il segno stesso a dubitare della “salute” della relazione che tende a cadere nell’insoddisfazione.

Capricorno

Troppo rigorosi e pessimisti in generale, non sono da meno anche quando sono innamorati ed impegnati in una relazione felice. In un certo senso sembrano “avere bisogno” di pensare che qualcosa non va anche perchè sono spaventati dalla routine e dalla poca reattività. Capricorno è infatti famoso per essere spesso “in tensione per nulla”.

Gemelli

Gemelli si fanno problemi per niente, anche “merito” della propria personalità estremamente difficile da gestire da ogni punto di vista. Gemelli si preoccupa troppo, anzi è la felicità genuina del rapporto afarlo preoccupare, in qualche modo. Questa tensione è percepibile anche dal partner.