Correre, come ben si sa, è un’attività che fa molto bene al nostro corpo. Porta grandi benefici come l’allenamento globale del sistema cardiovascolare, circolatorio e respiratorio, oltre a rassodare tutto il corpo e bruciare grassi in modo efficiente. Va detto che dal punto di vista dell’impatto a terra le articolazioni vengono stimolate e non poco e lo stesso possiamo dire per i tessuti, che possono penare dello scarico verso il basso. Se inoltre l’appoggio podalico non viene fatto bene, alcuni muscoli dell’arto inferiore potrebbero non operare mai in modo funzionale e altri potrebbero essere sollecitati oltremodo.

Nessuno lo sa, ma fare questa attività peggiora la cellulite

Correre rappresenta un’attività fisica che collabora a spingere frequentemente il sangue contro le pareti dei vasi sanguigni che si gonfiano e questo non rende molto fluido il tessuto, anzi. La parte del connettivale apicale che riceve sostentamento trofico dai livelli inferiori potrebbe soffrirne e non poco. Tale condizione rischia di peggiorare in modo importante la cellulite.

Con la corsa accrescela produzione di acido lattico e radicali liberi, che vanno a generare ostacoli rispetto alla circolazione e terminano per aggravare anche l’infiammazione dei tessuti. La corsa, se effettuata senza progresso graduale, aggrava lo stato della condizione del ristagno dei liquidi e va ad aumentare il fenomeno della cosiddetta pelle a buccia d’arancia. L’ideale sarebbe intervallare la corsa con la camminata o anzi prediligere davvero uno stile di camminata a passo spedito che permetta di bruciare calorie, non impattare troppo sulle articolazioni e andare a muovere senza troppo danno tutti i tessuti.

Tale tipo di lavoro fisico andrebbe continuamente monitorato sia a livello dell’impegno cardiaco per fare in modo che la nostra pregiata pompa sanguigna non vada in sovraffaticamento, sia a livello dell’idratazione. Affannarsi e affaticarsi senza ripristinare i liquidi rischia di mandare in ulteriore dolore i tessuti. Si dovrebbe sempre bere ogni tanto durante il giorno in modo da evitare un aumento repentino della volemia con una conseguente diuresi aumentata dall’eccesso.

Ci si dovrebbe quindi idratare almeno ogni 30 minuti e non in modo smisurato. Quindi ecco spiegato perché correre può far male alle articolazioni e soprattutto fa accrescere la cellulite. Ciò non significa che non bisogna fare attività fisica, ma cercare di prendere le giuste accortezze.