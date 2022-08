I tarli del legno sono sono molto fastidiosi, dato che con il tempo, vanno a rovinare i nostri mobili. Causano un danno maggiore se si trovano nelle travi del soffitto, dato che vanno a rovinare la struttura della casa.

Si tratta di insetti xilofagi, cioè che si nutrono di legno. In natura, si solito attaccatano i tronchi degli alberi. Mentre nelle case, si nutrono di mobili di legno, pavimenti o travi. Creano dei piccoli cunicoli, e rovinano le parti interne.

Questo avviene perché le femmine depongono le larve all’interno dei mobili di legno facendo dei forellini di circa 1 mm, che però vengono scavati dai maschi. Le larve poi si nutrono di legno per crescere. Quando poi si fanno adulte, iniziano il loro viaggio verso l’esterno. Per cercare di contrastarli, ci sono dei rimedi naturali molto utili. Andiamo a vedere quali sono.

Addio tarli: ripristina i mobili in legno con questo metodo infallibile

Per eliminare i tarli del legno, per prima cosa si può fare una soluzione con 1 litro d’acqua, 250 ml di aceto bianco e 2 cucchiai di lavanda. Questo composto deve riposare tutta la notte. Dopodiché con una spugna si deve andare a bagnare e a sfregare i mobili, lasciando asciugare il tutto in maniera naturale.

Si possono mettere anche negli armadi e nei cassetti delle saponette al profumo di lavanda o un pezzetto di legno di cipresso. In alternativa, si può usare un pezzo di legno bagnato con alcune gocce di olio di cedro o zafferano, così da profumare anche l’ambiente. Si possono usare anche degli agrumi, dato che i tarli difatti non amano tale profumo.

Ad esempio, il più fastidioso per questi piccoli animaletti è l’olio essenziale di arancio. Ne basterà mettere un po’ su panno di cotone e sfregare armadi e cassetti. Sono utili anche le bucce essiccate di arance e/o limone.

Come ultimo metodo utile, c’è l’ammoniaca. Si deve creare una sorta di camera a gas, realizzando un’intelaiatura al centro della quale bisogna posizionare il legno su cui si vuole attuare il trattamento. Sotto l’intelaiatura, si deve mettere una vaschetta piena di ammoniaca pura. Il tutto deve esser rivestito con un foglio di nylon sigillando ogni fessura e aspettare che l’ammoniaca faccia effetto.

Abbiamo visto quindi alcuni metodi efficaci per eliminare questi parassiti e tenere al sicuro i vostri mobili.