Colazione in estate: ecco come andrebbe fatta

La colazione in estate serve per farci svegliare bene, tenerci attivi e nutrirci. Innanzitutto è sbagliato non farla affatto, non fa cominciare la giornata con il piede giusto. Ecco alcuni suggerimenti per fare colazioni fresche e sempre diverse!

Colazione in estate: tutti i suggerimenti

La colazione in estate è fondamentale per ricaricarsi, ma in realtà anche in inverno. Bisogna comunque fare attenzione a mangiare troppi cornetti o latte e caffè . Bisogna variare e assumere la frutta da primo mattino magari! ecco tutti i suggerimenti per la tua colazione prima del lavoro e durante le tue vacanze.

Partiamo dal presupposto che non bisogna mai saltare la colazione! ma con il caldo è fondamentale un primo pasto della giornata che assicuri un buon apporto di liquidi per scongiurare il rischio disidratazione. Devi scegliere qualcosa di fresco, leggero e digeribile. Il giusto mix a colazione è composto da carboidrati, latte o yogurt, e un frutto. Vanno bene biscotti, pane e fette biscottate a proprio piacimento! L’importante è dosare bene tutto. Scegli latte normale oppure quelli vegetali oppure una spremuta d’arancia come bevande.

La regola è mai senza frutta! apporta sali minerali, vitamine, polifenoli, come antiossidanti, e acqua. L’estate è il momento migliore per introdurre questa buona abitudine. Se durante il resto dell’anno al mattino fatichiamo a lavarla, sbucciarla e consumarla con calma, in vacanza se ne possono apprezzare tutti i vantaggi.

Colazione in vacanza: ecco come fare

Di solito in vacanza ci sono le colazioni a buffet e bisogna quindi “regolarsi” per non esagerare! Bisogna sempre scegliere una bevanda o uno yogurt e una frutta. Oppure si può optare per una colazione salata tipo pancake o pane con salumi magri da accompagnare ad una spremuta. Non mangiare troppo perché potresti non digerire come primo pasto parecchie cose diverse e non riuscire a stare bene il resto della giornata.

Prenditi il giusto tempo per farla, senza correre, è importante per concederti un momento per te, soprattutto se pranzi sempre di corsa!

Ultima raccomandazione: appena svegli meglio bere sempre acqua e non subito latte o altre bevande.