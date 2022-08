Oroscopo domani Branko, 5 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, venerdì 5 agosto 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 5 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani il primo quarto di Luna ti accenderà con un fiammifero nn appena qualcuno ti sfiorerà. E dalla prossima settimana anche Venere tornerà in aspetto favorevole. Ottimo momento per vivere una passione, un flirt, un’avventura travolgente.

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani ci sarà un cambio di Luna faticoso. Dovrai provare a rallentare i ritmi, almeno per le prossime 24 ore. Potresti soffrire di eruzioni cutanee, eritemi, dermatiti, palpitazioni, perfino calcoli renali. Meglio usare estrema cautela, evitare di infilarsi in situazioni stressanti.

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani giovani concorrenti, particolarmente aggressivi, potrebbero metterti i bastoni fra le ruote. Con Mercurio, tuo pianeta guida, in aspetto contrario ti converrà avere doppia prudenza negli affari, almeno fino a fine mese.

Oroscopo domani: Cancro

Domani il primo quarto di Luna sarà nel settore dei sentimenti. Nel corso della giornata qualcuno potrebbe vivere una bella sorpresa, come ricevere una lettera d’amore inaspettata. Anche i single più incalliti dovrebbero rimettersi i gioco e concedersi una nuova possibilità.