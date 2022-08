Piante in estate: non innaffiarle di mattina, ecco perchè

Innaffiare le piante è molto importante per la loro sopravvivenza e lo si deve fare nel modo giusto. A primo impatto, può sembrare una cosa molto banale e semplice, in realtà però lo si deve fare nel modo e nel momento giusto. Bisogna per prima cosa comprendere i cicli di irrigazione e le esistenze di determinate piante, questo vuol dire che non tutte le piante devono essere innaffiare allo stesso modo e alla stessa ora. Se questa procedura non si fa bene, le piante potrebbero appassire, ammalarsi o addirittura morire.

Piante in estate: non innaffiarle di mattina, ecco perché

Come abbiamo detto, oltre ai metodi vari di irrigazione, ci sono anche i momenti ideali per innaffiare la pianta. Di solito si consiglia di innaffiare la pianta all’alba, nelle prime ore di luce, quando fa meno caldo, soprattutto in estate. Si deve irrigare all’alba perché proprio in queste ore inizia l’attività metabolica della pianta e quindi è il momento perfetto per farle idratazione, vitamine e sostanze nutritive. Inoltre, si risparmia anche tanta acqua dato che il sole non è ancora troppo caldo e quindi l’acqua evaporerà lentamente e ci sarà il tempo di farla assorbire dalle piante.

Non tutti sono d’accordo con questo però, infatti molto dicono che la pianta deve essere innaffiata di sera. In ogni caso bisogna considerare sempre la temperatura, in inverno, ad esempio la temperatura di notte è molto bassa quindi il terreno tenderà a non asciugarsi e a rimanere umido per troppo tempo. Così la pianta tenderà a mancare o a creare funghi. In estate invece, dato che le temperature sono più altre, si potrebbe anche innaffiare la sera, dopo il tramonto ma non troppo tardi.

Si deve assolutamente evitare di annaffiare le piante a metà giornata, quando il sole è alto e caldo. Questo provocherebbe un’evaporazione troppo veloce e la pianta non avrà tempo di assorbire l’acqua le serve. Inoltre, l’acqua fredda con le alte temperature può causare alterazioni. Il problema principale però sono le goccioline che rimangono sulla piante e che potrebbero far ustionarla, dato che fungono da lente di ingrandimento per il sole, che fa ustionare le foglie.

Quindi in ogni caso, che sia estate o inverno, l’innaffiatura è molto importante e bisogna farla nel momento giusto. Si può innaffiare la sera, ma non troppo tardi ma mai nelle ore più calde della giornata, soprattutto non in estate, dato che potreste veramente uccidere la vostra pianta o i vostri alberi.