NON fare mai queste cose o peggiori la cellulite

Ci sono alcune cose da non fare mai se non vuoi peggiorare la tua situazione con la cellulite su glutei, fianchi e gambe e addome. Il sovrappeso, l’eccesso di grasso corporeo o l’inattività peggiorano l’avanzamento della cellulite. Ma è anche bene sapere che non esiste un modo per eliminare la cellulite per sempre. È una situazione estetica conclamata nella donna che aumenta con l’avanzare dell’età o se hanno determinate predisposizioni genetiche.

La buona notizia è che con la dieta e l’esercizio fisico giusti è possibile ridurre al minimo l’aspetto della cellulite. Se la cellulite ha già fatto la sua comparsa, non preoccupiamoci esageratamente. Esistono trattamenti, come le creme per la cellulite, che possono aiutare a ridurne l’aspetto. Inoltre, dobbiamo sottolineare che la cellulite non è una malattia ma un accumulo di cuscinetti adiposi che si manifesta nel corpo femminile.

Definiamo una volta per tutte: che cos’è la cellulite?

La cellulite si manifesta quando i tessuti connettivi fibrosi che trattengono la pelle, il grasso e i muscoli di gambe, glutei, fianchi, braccia e stomaco vengono compressi. La pressione crea un aspetto a buccia d’arancia nelle aree in cui compare la cellulite. La cellulite si presenta spesso in parti specifiche del corpo, come le cosce, la parte posteriore delle gambe, lo stomaco, le braccia e i glutei.

È più comune nelle donne per una questione genetica rispetto agli uomini, anche se può colpire chiunque. Sono molti gli elementi che possono contribuire alla formazione della cellulite. La predisposizione, i cambiamenti ormonali e l’aumento di peso sono alcune delle cause principali. Anche se la cellulite non può essere completamente prevenuta, è possibile intervenire per ridurne la comparsa con la dieta e l’esercizio fisico.

Alcune persone sono geneticamente predisposte alla cellulite. In questi casi, la perdita di peso, l’esercizio fisico o altre misure non aiutano a ridurre la comparsa della cellulite. Lo stesso discorso vale nei cambiamenti ormonali che possono avvenire durante la pubertà, la menopausa o la gravidanza, quando cioè il corpo produce più estrogeni.

Infine, un’altra causa riconosciuta è la mancanza di esercizio fisico. Gli studi dimostrano che l’esercizio fisico regolare può ridurre la comparsa della cellulite. Ciò può essere attribuito all’aumento della circolazione sanguigna e alla scomposizione dei grassi in seguito all’esercizio fisico per lasciare spazio alla tonicità muscolare.

Cosa non fare mai in presenza di cellulite

Indossare leggings stretti o vestiti fascianti in quanto comprimono la pelle e rallentano la circolazione sanguigna, la quale può generare più cellulite. La circolazione sanguigna aiuta a scomporre i grassi, impedendo la formazione della cellulite. Se la circolazione sanguigna è scarsa, è probabile che il grasso rimanga nell’area in cui è più visibile.

Di conseguenza, anche bere acqua può aiutare a prevenire la ritenzione idrica, riducendo la cellulite. In ogni caso, avere la cellulite è normale ed è improbabile che riusciate a liberarvene. Lo stress può far sì che il corpo trattenga acqua, il che può portare alla cellulite. Perciò non facciamo troppi allenamenti intensi, i quali possono rompere i muscoli e renderli meno tonici.