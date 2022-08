Se sei in Sicilia, devi asolutamente visitare questo lago stupendo

Ogni anno in Sicilia si riversano centinaia di persone per trascorrere le proprie vacanze in questo posto idilliaco. Molti sono interessati per le spiagge più belle, mentre altri puntano sulle città e i luoghi storici. Vi stupirà sapere anche che in Sicilia ci sono ben 30 laghi, disseminati tra tutte le province. Vi mostriamo i tre laghi più belli in tutta la Sicilia.

Lago Pergusa

Il lago di Pergusa, è uno dei pochi laghi naturali rimasti in Sicilia. Ci troviamo a Pergusa, frazione di Enna in una conca tra i Monti Erei. Il lago è l’habitat ideale per molti uccelli, sia migratori che stanziali, ma anche di mammiferi, rettili, anfibi e specie ittiche. In particolare, da segnalare un fenomeno molto impressionante: a volte le acque assumono una colorazione rossa intensa a causa della presenza di un copepode, ovvero un piccolo “gambero” che, per difendersi dai raggi del sole, si secerne un pigmento rosso e prende posizione in folte colonie sotto le piante acquatiche. In questi casi il pigmento si trasferisce ai batteri presenti in acqua fino a trasformare il lago in un bacino color rosso porpora.

Lago Specchio di Venere

Nel cuore del Mediterraneo, a metà strada tra la Sicilia e la Tunisia, si trova la meravigliosa isola di Pantelleria. Qui troverete uno dei laghi più belli dell’intera Sicilia: il Lago Specchio di Venere. È l’unica spiaggia di sabbia dell’isola, situata sui resti della caldera di un antico vulcano. Per questo motivo il lago è alimentato da diverse sorgenti termali che lo rendono delle perfette terme libere. Il nome deriva dal fatto che le sue acque ricche di minerali ampliano l’effetto di riflessione, regalando così dei paesaggi mozzafiato. In alcuni momenti della giornata, potrete ammirare la montagna riflessa nelle acque del lago, come se fosse uno specchio.

Lago Rosamarina, Palermo

Ci spostiamo infine nella provincia di Palermo, dove potrete ammirare il Lago Rosamarina: il più grande lago artificiale dell’intera Sicilia. Per la precisione si trova vicino al paese di Caccamo ed è creato da una diga posta sul fiume San Leonardo. Le sponde del lago sono prevalentemente selvagge, caratterizzate da una natura incontaminata e dominante. Vi è un’unica eccezione: uno stabilimento attrezzato sul versante orientale, che offre servizio bar, pizzeria, camping, un’area per i bambini, una piscina e un centro nautico in cui noleggiare canoe, kayak e pedalò.

Lago Mulazzo, Messina

In provincia di Messina, precisamente nel Parco di Nebrodi, a quasi 1500 metri sul livello del mare, si trova il Lago Mulazzo. Questo lago artificiale nel tempo è diventato l’habitat perfetto per numerose specie animali, tra le quali l’airone, il germano reale, il merlo acquaiolo e il martin pescatore, e altrettante specie vegetali, di cui alcune endemiche, come ad esempio il cardo di Valdemone.