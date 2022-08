Il concetto di stile è indubbiamente legato all’apparenza, all’eleganza e ancora più nello specifico, al modo di apparire. In realtà non è semplicemente inerente al proprio vestiario ma chi ha stile riesce a palesarlo anche se indossa qualcosa di semplice. E’ un connubio difficile da definire, fatto di movimenti, azioni e capacità di abbigliarsi in modo mai eccessivo ma evidente il “giusto”. E non per forza i cosiddetti “stilosi” sono coloro che seguono le mode e le varie tendenze, anzi. E’ difficile “diventare” stilosi, bisogna nascervi, e secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i segni maggiormente e nativamente dotati di stile. Li conosci?

Conosci i 3 segni più “stilosi” dello zodiaco? Sono questi!

Bilancia

Bilancia segue le tendenze il giusto, ma non fa “copia e incolla”. Ha una spiccata conoscenza del proprio aspetto, con annessi pregi e difetti quindi è portato naturalmente ad evidenziare i primi e nascondere i secondi. Bilancia non ha bisogno di provare ad essere stiloso, lo è già.

Leone

Difficile vedere un Leone trasandato, anzi, riesce ad essere particolare e interessante anche con una semplice t-shirt ed un paio di pantaloni. E’ un vero personaggio e ne è pienamente consapevole, sopratutto perchè non appare mai forzato: gran parte dell’egocentrismo che contraddistingue il segno “proviene” propro dallo stile che traspare e che trasmette.

Acquario

Molto legato al concetto di dettagli, che sopratutto quando bisogna dare una buona impressione, costituiscono qualcosa di estremamente importantee per Acquario, che è un maestro a far sembrare estremamente esclusive cose assolutamente normalissime.