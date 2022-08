Quando si è in un regime dietetico, ogni pasto diventa importante per trovare il giusto equilibrio tra caloria e energia. La cena rappresenta da sempre l’attimo più soddisfacente delle abitudini alimentari e il pasto al quale si offre spesso più tempo.

Una copiosa e buona cena è un momento gradevole da passare in famiglia o con gli amici e, se la si fa saltuariamente, non ci si deve dare colpe. Nella maggior parte dei casi però, a causa dei ritmi di oggi e degli orari di lavoro, siamo abituali fare una colazione frugale e veloce, pranzare con un panino, non fare gli spuntini a metà mattina e pomeriggio, così quando si arriva a cena si è famelici e quasi sempre si mangia effettivamente troppo.

Il nostro modo di vivere ha fatto divenire la cena il pasto principale della giornata, il momento dove la famiglia si ricongiunge e l’occasione per mangiare un primo e un secondo ben cucinati, bere vino, quindi oltrepassare il limite con le calorie. Per avere un’alimentazione regolare che ci permetta anche di dimagrire dobbiamo saperci bilanciare.

Dieta: mangia queste cose a cena e perderai peso velocemente

La cena deve essere consumata da 2 a 3 ore prima di mettersi a letto per avere il tempo di compiere la digestione. Se si cena in prossimità del riposo notturno e si mangiano cibi molto grassi o porzioni particolarmente “generose” si corre il rischio di facilitare diversi disturbi gastrointestinali quali il reflusso gastroesofageo durante la notte e gonfiore addominale al momento del risveglio.

Perché ciò non succeda evitate di: mangiare cibi fritti, bollito di carne e insaccati come salame, mortadella, salsiccia. Poi evitare di bere più di un bicchiere di vino da 125 ml o 330 ml di birra e mangiare dolci a fine pasto ricchi di zuccheri semplici e grassi o gelati cremosi. Questi sono tutti alimenti che necessitano di una digestione lunga e tranquilla.

Se l’equilibrio non lo si ha per ogni pasto non fatene un dramma, provate ad ottenerlo con i pasti dell’intera giornata o al massimo nell’intera settimana, senza scordare che comunque, dovete introdurre calorie da carboidrati e da proteine ad ogni pasto.

Cenare bene per dormire meglio, evitando d’ingrassare, deve divenire un’abitudine giornaliera, un’abitudine che fa profittare salute. Dunque seguite bene questi consigli per trovare il giusto equilibrio.