Lavaggio dei capi bianchi: temperatura, minuti e trucchi

Il lavaggio dei capi bianchi in lavatrice può sembrare semplice, ma non è sempre così. Certe volte i tessuti escono dal cestello che hanno perso il loro originale candore, sono ingialliti o ingrigiti. Se vuoi restituire la norma luminosità ai tessuti bianchi dovrai adottare alcuni importanti accorgimenti.

Lavaggio dei capi bianchi: i trucchi più efficaci

Quando ti cimenti a lavare i capi bianchi in lavatrice dovrai in primo luogo separare i tessuti resistenti da quelli delicati. Tra i panni più resistenti troviamo gli asciugamani, le lenzuola, le tovaglie e le magliette. Per igienizzarli, ti basterà aggiungere il detersivo, l’ammorbidente e selezionare un programma a 60°C. Quando la lavatrice avrà caricato l’acqua dovrai unire due cucchiai di bicarbonato di sodio nello scomparto del detersivo.

Il bicarbonato di sodio contribuirà a ridurre la durezza dell’acqua rendendo il bucato più morbido e proteggerà la lavatrice da eventuali danni futuri. Lascia i capi bianchi in ammollo dentro l’apparecchio per almeno tre ore e infine procedi con la centrifuga.

I panni chiari più delicati, come l’intimo, vanno lavati in lavatrice a una temperatura più bassa, non al di sopra dei 40°C. La lana, ad esempio, se lavata con acqua molto calda può infeltrire irrimediabilmente. Aggiungi quindi un detersivo adatto al tipo di tessuto che dovrai pulire.

Pretrattare i capi bianchi per rimuovere le macchie ostinate

Se i panni bianchi si sono sporcati di vino, erba, grasso o sudore non basterà infilarli in lavatrice. Dovrai innanzitutto pretrattare la macchia, altrimenti rischierai di non eliminarla del tutto. Potrai tenerli in ammollo dentro l’acqua e uno smacchiatore specifico oppure usare la candeggina. Inoltre, di fronte a macchie particolarmente ostinate, ti converrà ricorrere al detersivo in polvere, più efficace in questo caso rispetto a quello liquido.

Per scongiurare il pericolo di ritrovarti con capi bianchi ingialliti o ingrigiti dovrai ricordarti di dividere sempre i tessuti chiari da quelli scuri. Non eccedere con il detersivo, ma segui sempre i dosaggi suggeriti per ogni capo. Troppo detersivo, infatti, potrebbe finire con lo sciupare il tuo bucato. Residui di sapone e calcare impregnerebbero i tessuti creando uno strato opaco decisamente antiestetico.

Ciò che conta, per correre inutili rischi, sarà leggere con attenzione le istruzioni di lavaggio sulle etichette dei vestiti, prima di metterli in lavatrice. In questo modo avrai la certezza di non sbagliare e potrai goderti capi bianchi immacolati!