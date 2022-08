Oroscopo Paolo Fox settimana dall’8 al 14 agosto 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall’8 al 14 agosto 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di agosto sta procedendo. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì infatti la Luna sarà ancora favorevole, Giove interessante: si preannuncia un giorno importante per portare l’amore in primo piano. Martedì e mercoledì saranno due giornate un po’ nervose e stancanti: meglio usare cautela. Giovedì la giornata più energica e stimolante.

Toro

Lunedì potrai lasciarti alle spalle le tensioni che hai provato nei giorni passati e cominciare a recuperare. Martedì e mercoledì si preannunciano due giornate interessante, se vorrai fare qualcosa di nuovo, lavorare su un nuovo progetto, una nuova idea. In amore sarà meglio chiarire entro giovedì, perché poi Venere potrebbe crearti qualche problema in più.

Gemelli

La settimana inizierà piuttosto male. Lunedì, infatti, la Luna in opposizione potrebbe renderti ancora un po’ agitato o affaticato. Meglio fare lo stretto indispensabile e niente di più. Giovedì e venerdì si preannunciano due giornate molto promettenti, in amore e nel lavoro. Venere tornerà attiva. Weekend decisamente pesante: sii prudente.

Cancro

Fin da lunedì potresti sentire forte lo stress sul lavoro. le incertezze, nuovi programmi da ricominciare, nuove collaborazioni. Martedì e mercoledì avrai la Luna in opposizione: ti converrà avere doppia prudenza, tenere la tua enorme agitazione sotto controllo. Venerdì dovrai salutare Venere che traslocherà nel segno del Leone. Più tranquilli gli altri giorni.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà molto bene. Lunedì avrai la Luna e Giove a favore: sarai pieno di vitalità, energia, forse un po’ troppo impulsivo. Giovedì e venerdì ti occorrerà molta cautela per gestire al meglio la tua agitazione, un certo nervosismo. Per fortuna, venerdì Venere raggiungerà il tuo segno e darà nuovo slancio all’amore.

Vergine

Lunedì la Luna sarà in aspetto contrario: sii prudente! Potresti sentire un po’ di stanchezza salire. Martedì e mercoledì si preannunciano due giornate molto proficue, adatte per portare avanti nuovi progetti o per dare spazio all’amore, alla famiglia. Fine settimana particolarmente pesante: ti servirà cautela doppia.

Bilancia

La settimana sarà molto importante, perché aiuterà molte coppie a ritrovare la serenità, l’armonia persa. Le giornate più utili in questo senso saranno quelle di giovedì e venerdì, con la Luna e Venere in aspetto favorevole. Dovresti approfittarne! Un po’ di nervosismo, qualche disagio tra martedì e mercoledì.

Scorpione

La tua settimana comincerà con piccoli pensieri legati ai soldi. Lunedì dovresti cominciare a fare più attenzione alle finanze, evitare di fare spese pazze. Giovedì e venerdì la Luna in quadratura potrebbe renderti un po’ intollerante, facilmente irritabile. Splendido weekend per dare spazio all’amore. Favoriti i nuovi incontri.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana inizierà alla grande. Lunedì avrai un cielo particolarmente generoso che ti regalerà energia e creatività in abbondanza. Magnifiche le giornate tra giovedì e venerdì per portare avanti i tuoi progetti. L’amore torna in auge. Weekend sottotono: occorrerà cautela!

Capricorno

Martedì e mercoledì la Luna passerà nel tuo segno e ti aiuterà a ritrovare una buona sintonia di coppia. Venerdì inoltre Venere non sarà più opposta: ottima notizia, specie per le coppie che in passato hanno vissuto momenti difficili. Weekend molto stuzzicante dal punto di vista relazionale. Favorite le nuove conoscenze.

Acquario

Lunedì avrai una marcia in più, ti sentirai finalmente più libero e determinato nel portare avanti le tue idee. Giovedì e venerdì oltretutto la Luna passerà nel tuo segno e ti regalerà vitalità e creatività, idee nuove. Occhio all’amore, soprattutto a partire dal fine settimana! Venere diventerà opposta.

Pesci

La settimana partirà un po’ sottotono. Lunedì la Luna in dissonanza potrebbe renderti ancora un po’ confuso o nervoso. Avrai voglia di stare un po’ per i fatti tuoi. Per fortuna da martedì comincerai a recuperare, anche se il meglio ci sarà durante il weekend. con la Luna nel segno. Saranno 48 ore intriganti in amore.