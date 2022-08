STOP lumache in giardino: ecco perché dovresti allontanarle

Le lumache in giardino sono pericolose per i nostri fiori e le nostre coltivazioni poiché si nutrono di germogli e foglie. Nonostante siano degli animaletti piuttosto carini e buffi possono causare dei gran danni al nostro giardino. Non è necessario uccidere le lumache per allontanarle ma trovare delle soluzioni che le tenga distanti da ciò che vogliamo coltivare.

Le soluzioni efficaci che tengono distanti questi animali sono alcune piante da orto o da ornamento amiche, dei cibi e dei supporti che pare compromettano la fertilità degli stessi. Insomma, soluzioni ce ne sono a bizzeffe per salvaguardare il nostro giardino per cui non dobbiamo assolutamente preoccuparci!

Perché è importante tenere lontane le lumache in giardino?

Tenere lontane le lumache dall’orto è il modo migliore per proteggere le piante e mantenere i prodotti per tutta la stagione. Queste creature scivolano agilmente fra i componenti delle piante mangiando a ogni loro passaggio foglie, germogli, fusti e steli. In una sola notte, poiché si muovono con l’umidità, possono mangiare un intero ceppo di insalata.

Pertanto, per quanto siano carine le lumache dobbiamo realizzare degli strumenti che possano evitare di farle avvicinare alle nostre piante. La loro bava, potrebbe anche diventare un cibo interessante per altri insetti, parassiti o germi facendo ammalare indirettamente la pianta sulla quale ha tranquillamente passeggiato la lumaca.

Alcune soluzioni efficaci di allontanamento

Se abbiamo un giardino vicino a un’area boschiva o erbosa o vicino a un cumulo di compost, siamo a maggior rischio di attacco da parte delle lumache. Una rete di rame può aiutare a tenere le creature fuori dal giardino, poiché impediscono di fatto l’entrata. Inoltre le lumache detestano il rame. Essendo ermafrodite, si dice che il rame sia un deterrente al processo di accoppiamento.

Avremo sentito dire che i gusci d’uovo sono ottimi per aggiungere calcio al terreno. Ebbene, sono anche ottimi per tenere le lumache lontane dalle piante. Basta prendere i gusci avanzati dopo aver mangiato le uova e spargerli nel giardino. I gusci d’uovo sono molto efficaci per tenere le lumache lontane dal giardino perché strisciando nel terreno e trovando i gusci si possono tagliare e provocarsi delle lesioni.

I tageti, meglio conosciuti come calendule, sono un’altra grande aggiunta al nostro giardino che ci aiuterà a tenere lontane le lumache in giardino nonché molti altri parassiti. Sono facili da coltivare e respingono le limacce. Anche l’odore delle cipolle e dell’aglio respinge molti parassiti del giardino, comprese le lumache. L’aglio è particolarmente indicato per respingere pulci, zecche, zanzare e altri insetti dannosi, quindi è una situazione vantaggiosa per tutti.

Una delle soluzioni più consigliate è quella di mettere della birra. Le lumache amano la birra, quindi può sembrare una buona idea mettere una ciotola di birra in giardino, ma in realtà fa più male che bene. Proviamo invece ad applicare l’aceto sul terreno. Le lumache non amano l’aceto, quindi questo aiuterà a respingerle dal giardino. Come ulteriore vantaggio, aiuterà anche a tenere lontane le formiche dal giardino. Il terreno trattato con l’aceto sarà meno attraente per formiche e lumache.