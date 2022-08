Se hai intenzione di usare frequentemente la tua sedia a dondolo, sarebbe meglio renderla il più confortevole possibile. Puoi aumentare il comfort della tua sedia a dondolo realizzando dei cuscini specializzati. Farne uno non è difficile, ma bisogna seguire dei passaggi ben specifici, per fare un ottimo lavoro. Andiamo a vedere quali sono questi passaggi.

Dondolo: come fare un cuscino per la tua sedia a dondolo

Per prima cosa bisogna creare un design per i cuscini. Potrebbe essere meglio iniziare in modo semplice facendo quelli quadrati o rettangolari. Puoi cambiarlo dopo aver fatto più pratica realizzando disegni e forme molto più complicati e intricati come stelle o cerchi.

Successivamente bisogna misurare la profondità e la larghezza della sedia a dondolo. Aggiungi sempre un pollice in più sia per la larghezza che per la lunghezza.

Per il materiale, puoi scegliere qualsiasi materiale di rivestimento con cui ti trovi bene a lavorare. Dalla pelle al cotone: hai il libero arbitrio di scegliere quello che vuoi. Nel tagliare il materiale, assicurati che le linee siano dritte e che i materiali siano della stessa dimensione. Scegli un angolo. Quindi inizia a cucire una cucitura a doppio punto lungo quel bordo scelto.

Successivamente, si devono cucire i lati che si collegano alla cucitura che hai creato. Questo creerà una sorta di tasca che è cucita su tre lati e ha una parte superiore aperta.

Ora è il momento di aggiungere e comprimere il cuscino! Posizionalo all’interno della tasca che è stata creata. Controlla gli angoli e assicurati che non siano piegati.

Come hai fatto con gli altri tre, cuci l’ultima cucitura. Se vuoi rendere questa parte più maneggevole, puoi posizionare due metri sul bordo dell’imbottitura del cuscino e legarla con uno spago o del nastro adesivo. Ciò contribuirà a comprimere i bordi, consentendo ai due bordi di adattarsi in modo più efficiente e di essere cuciti con meno sforzo.

Per il tocco finale, puoi aggiungere più stile ai tuoi cuscini includendo delle nappe. Puoi anche aggiungere più spessore all’imbottitura. Tuttavia, assicurati che la lunghezza e la larghezza del materiale siano regolate di conseguenza prima di tagliarlo.