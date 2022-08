Sebo: ecco perché alcuni di noi hanno sempre la fronte lucida

Il sebo sulla fronte è una presenza quasi invisibile ma ingombrante, soprattutto per chi ne soffre e non sa come risolvere il problema. La pelle grassa e il caldo creano quella specie di patina lucida sulla fronte e a nulla valgono i nostri sforzi di pulire l’eccesso di sebo. Dopo pochi minuti il lucido ritorna e presto si riforma imperlando il viso di piccole e grasse goccioline.

Per fortuna esistono numerosi rimedi casalinghi naturali che possiamo provare per sbarazzarvi di questo problema, senza ricorrere a creme con ingredienti tossici o nocivi. Dal semplice uso di un fazzoletto assorbi sebo fino ad arrivare all’utilizzo di polveri speciali come l’henné e il bicarbonato di sodio, diverse strategie anti sebo sono pronte per entrare in competizione e risolvere l’annoso problema.

Pelle grassa e produzione di sebo

I due principali responsabili della formazione di sebo in eccesso sulla pelle sono gli ormoni e la genetica. I cambiamenti ormonali, come quelli che si verificano durante il ciclo mestruale o la gravidanza, possono far sì che la pelle diventi grassa o peggio ancora mista. Anche la genetica ha un ruolo nella quantità di sebo prodotta dal corpo.

Le persone con pelle grassa producono più sebo di quelle con pelle secca o normale, soprattutto sul viso, sul petto, sulla schiena e sul cuoio capelluto. Il prodotto è secreto dalle ghiandole sebacee, minuscole ghiandole presenti nella pelle. Esse producono questa sostanza oleosa che attraversa i pori e arriva ai follicoli piliferi.

Tale sostanza di per sé è utile alla cute poiché aiuta a mantenere l’idratazione e crea un velo protettivo contro i batteri. Un eccesso di produzione, però, può causare problemi, in quanto ostruisce i pori e provoca la comparsa di eruzioni cutanee. Essendo una sostanza oleosa, il sebo ha una qualità riflettente che fa apparire la pelle lucida.

Rimedi casalinghi naturali per rimuovere l’effetto lucidità dalla fronte

Un rimedio incredibile viene dato dalla polvere di henné neutro, conosciuto con il nome di Cassia obovata. Basterà prendere due cucchiai di polvere di henné e aggiungerci un cucchiaio di succo di limone fresco. Mescoliamo bene gli ingredienti e applichiamo la pasta sulla fronte e sulle altre zone lucide del viso. Lasciamo asciugare completamente la pasta e poi laviamola con acqua tiepida. In sostituzione, possiamo usare l’argilla verde o bianca, le quali svolgono la stessa funzione di eliminare la parte oleosa dalla pelle.

Un’altra soluzione efficace ed economica prevede l’utilizzo del bicarbonato di sodio. Il prodotto non solo elimina la lucidità ma svolge anche una funzione di scrub. Dunque, aggiungiamo due cucchiai di bicarbonato di sodio a un cucchiaio d’acqua e mescoliamo al fine di creare una pasta. Applichiamo il composto così formato su tutto il viso, compresa la fronte, facendo un leggero massaggio. Non togliamo subito la pasta con l’acqua ma lasciamola asciugare completamente.

Questi due metodi sono estremamente efficaci come rimedi casalinghi per eliminare il sebo in eccesso e liberarsi della lucidità senza stressare troppo la pelle. Ricordiamo, infatti, che la pelle grassa e mista è molto più sensibile di quella secca.