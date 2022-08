Il livello di “tolleranza” definisce solitamente la capacità, il limite di “tenuta” mentale o morale nei confronti dei contesti più specifici. Spesso una personalità tollerante riesce a far fronte a numerosie problematiche e fenomeni particolarmente invadenti senza per questo battere ciglio, ma il termine può essere utilizzato anche in una concezione più “umanista”, in quanto al giorno d’oggi il concetto di tolleranza è spesso inerente ad uno di inclusività. Parlando in senso generico, anche tra le donne esistono personalità molto più tolleranti di altre, concetto che viene evidenziato da una grande pazienza di base, ma non solo. Quali sono queste donne secondo lo zodiaco?

Ecco le donne più tolleranti secondo lo zodiaco. Le conosci?

Scorpione

La Scorpione non ha tantissima pazienza ma è tollerante. Pare un controsenso ma non è assolutamente così, in quanto questa donna è assolutamente padrona della propria esistenza ma in senso generale non si fa problemi ad accettare idee diverse dalle proprie se opportunamente supportate.

Toro

Presa “frontalmente” la donna Toro è fin troppo orgogliosa e tende ad “Impuntarsi” in maniera particolare sopratutto nei confronti dei propri cari. Se si “tocca” la famiglia della Toro questa diveenta molto dura, ma una volta compresa la sua condizione, questa personalità è molto portata ad ascoltare e comprendere le ragioni di (quasi) tutti.

Bilancia

E’ naturalmente tollerante, a volte “troppo” o comunque in maniera eccessivamente evidente per alcuni, e questo la porta spesso ad essere vittima di fraintendimenti, se non addirittura soprusi veri e propri. In realtà la donna Bilancia è sicuramente tollerante in senso generale ma se sollecitata negativamente diventa anche piuttosto vendicativa.