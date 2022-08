STOP formiche in casa: 5 rimedi naturali per allontanarle

Le formiche in casa sono sempre più numerose nonostante abbiamo adottato tutti i metodi suggeriti dagli esperti. Che fare a questo punto? Una soluzione potrebbe essere quella di mettere sui balconi delle finestre e nei potenziali punti di ingresso delle piante che le formiche mal sopportano. La natura riesce a darci una mano anche in questo. Quindi, perché non approfittarne?

Prima di acquistare nuove piante: capire perché sono attratte da casa nostra

Ci sono poche cose così fastidiose come tornare a casa dal lavoro e trovare le formiche che strisciano sul bancone della cucina. Queste piccole creature possono devastare la casa molto rapidamente e, una volta che si sono insediate, può essere difficile farle uscire. Ma non dobbiamo rassegnarci ad avere una casa infestata dalle formiche per sempre.

Le formiche sono insetti estremamente socievoli che vivono in grandi colonie con un’unica regina, maschi e molte operaie. Si aiutano a vicenda condividendo il cibo e difendendo insieme la colonia quando è necessario. Amano i luoghi bui ed è per questo che la maggior parte dei loro nidi si trova sottoterra o nelle fessure dei muri o dei pavimenti, dove la luce non arriva salvo poi gironzolare negli spazi pieni di luce.

Uno dei primi passi per sbarazzarsi delle formiche in casa è capire perché si trovano lì. Esistono molte specie diverse di formiche e tutte hanno preferenze diverse in termini di cibo e ambiente. Alcune formiche preferiscono vivere all’aperto, altre all’interno, e molte specie prosperano in entrambe le situazioni.

Come abbiamo già detto, le formiche amano vivere in luoghi caldi, umidi e con cibo in abbondanza nelle vicinanze. Ciò significa che è probabile che si trovino in cucina o in bagno, dove si prepara il cibo e si lavano i piatti. Le formiche possono anche trovarsi in luoghi dove si accumulano foglie o altra materia organica, oppure in luoghi vicini ai loro nidi o dove passano spesso altre formiche.

Quali piante si possono usare per non fare entrare le formiche in casa?

Esistono diverse piante che possono essere utilizzate per tenere lontane le formiche. Alcune di queste sono note anche per la loro capacità di respingere altri insetti, come le mosche e le zanzare. Le piante di agrumi come il limone, l’arancia, il pompelmo e il lime sono estremamente efficaci per tenere lontane le formiche.

È sufficiente posizionare fette o addirittura la scorza di questi frutti vicino alle aree infestate dalle formiche: l’odore respingerà le formiche. Le formiche odiano anche l’odore del timo. Si possono mettere le foglie di questa erba nelle zone in cui sono presenti le formiche, oppure si può combinare con altri profumi, come foglie di menta o scorze di agrumi, per creare un odore più forte.

La menta è una pianta aromatica molto profumata che tiene lontane le formiche e altri insetti. Mettere alcune piante sulle finestre e sui balconi di casa può garantire una certa protezione dall’avanzamento di questi fastidiosi insetti. Inoltre, la pianta di menta è piuttosto decorativa soprattutto quando i fiori di colore viola sbocciano.