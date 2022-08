Il pianto è la dimostrazione estetica che il nostro corpo manifesta in condizioni di estremo dolore, gioia ma anche emozione in senso generale, ed è per questo che risulta essere una manifestazione emotiva decisamente diffcile da contenere o da evitare. Nei contesti sociali quasi sempre tuttavia chi piange viene percepito come eccessivamente sensibile se non addirittura “debole”, in realtà avere la “lacrima facile” non indica per forza carattere eccessivamente fragile. Ciò è evidente anche dai segni zodiacali che piangono con frequenza, alcuni sono famosi per farlo spesso.

Questi segni hanno la “lacrima facile”. Ecco quelli che piangono sempre!

Vergine

Inaspettatamente Vergine “deve” essere presente in lista perchè pur amando manifestare un comportamento sempre controllato, il pianto anche se viene “nascosto” rappresenta una condizione di sfogo estremamente utile per i nati sotto questo segno. Attenzione, non significa che sono spesso tristi: spesso infatti si trovano a piangere di gioia, o comunque emozionarsi evidenziandolo proprio con le lacrime.

Cancro

Cancro invece piange tantissimo, con una frequenza assurda per la media degli adulti, ma lo fa in modo spontaneo, quasi naturale, quindi le lacrime del segno non costituiscono una sorpresa per i presenti. E’ un profilo in generale molto genuino, che non ama o che non vuole nascondere la propria sensibilità a nessuno.

Pesci

Molto sensibile, anche se prova a limitare l’apparenza emotiva, questa spesso prende il sopravvento e lo “tradisce”: far piangere Pesci è un’azione sorprendentemente semplice da portare a termine perchè è l’antitesi di un segno freddo e distaccato. Tutto lo emoziona in pratica, nel bene e nel male.