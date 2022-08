Pisolino pomeridiano: fa bene? ecco la verità

La scienza dimostra che il pisolino pomeridiano ha tantissimi vantaggi per l’organismo e no, non si tratta di pigrezza. Ecco svelato perché è importante farlo, anche per 10 minuti.

Pisolino pomeridiano: i motivi per cui devi

Se puoi, devi dedicarti alla pennichella. Tipo se hai un ora di spacco in ufficio, oppure hai più ore e riesci a tornare a casa. O meglio lavori in smart working, sicuramente ti prenderai una pausa no? Dopo il pranzo una bella pennichella ci vuole!

Ecco i motivi per cui un pisolino pomeridiano fa bene all’organismo: