Shiba Inu o SHIB è una criptovaluta decentrata, creata nel 2020 da Ryoshi, non si sa a questo nome sia collegato un solo individuo o un gruppo organizzato. Non appena in commercio, è entrata in indirizzata competizione con Dogecoin, però oltre al fatto che la figura che le caratterizza è quella di un cane, non potrebbero essere diversi.

Qualcheduno potrebbe definirle “meme coins”, cioèmonete meme, ma gli sviluppatori di Shiba Inu sono ben distantidall’idea triviale di Doge e anzi puntano a creare un token che sia concretamente utile. Shiba Inu è uno dei primi progetti a generareun sistema di ripartizione unico, dove gli sviluppatori non sono in possesso realmente della valuta e non possono quindi incrementarne il mercato.

I creatori hanno l’intenzione ditrasformarlo in un sistema totalmente decentralizzato, per spostarei diritti alla community senza un ente centrale a controllo del tutto. Osservando il grafico a partire dagli inizi della moneta, si può scorgere come ci sia stato un incremento del 27.000% nel valore della valuta, per poi scendere verso un valore di assetto, maggiore comunque di quello iniziale.

Tanti, dopo aver “ammirato”l’aumento sostanziale di Shiba Inu, hanno iniziato subito a investire nella criptovaluta, gonfiansone così ancora di più il prezzo. Molti però hanno ceduto alla seduzione e immesso sul mercato le proprie quote, portando così a una svalutazione: in sostanza Shiba Inu non è stat in grado a mantenere il prezzo conseguito, decrescendo di più del 60% rispetto al valore raggiunto lo scorso anno.

Shiba Inu, se lo acquisti oggi potresti diventare ricco: ecco le previsioni

Acquistare in un momento come questo, non è una brutta idea poiché si attende una nuova crescita, stando alle basi dell’investimento e del trading di crypto, però è necessario rammentare che nulla è sicuro al 100%, e le predizioni possono anche, talvolta, essere errate. Più si va avanti nel tempo e più le previsioni divengono falsate, tuttavia è possibile che nel giro di cinque anni, prima del 2028 quindi, Shiba Inu sopraggiunga un prezzo di 0,000535 dollari, con una bull run che potrebbe arrivare anche a 0,000727 dollari.

Dunque investire in questa cripto può essere un’arma a doppio taglio come del resto con tutte le monete digitali. Dunque se volete tentare la sorte state attenti, ma se sarete fortunati potrete ritrovarvi con un bel tesoretto.