A tutti piacciono le piante, e sopratutto nella bella stagione poche cose sono più caratteristiche di fiori, piante ornamentali ed alberi, che spesso sono presenti sia nei giardini che nei balconi. Chi ha la fortuna di godere di un terrazzo o una balconata deve comunque fare i conti con gli insetti che sono naturalmente attratti da ogni forma di verde che popola queste aree. Anche se esistono rimedi molto diversificati come gli insetticidi, esistono vari modi per tenerli lontani e sopratutto, rendere l’ambiente poco “interessante” per questi animali.

Stop insetti in balcone con questi rimedi naturali

E’ possibile fare ricorso a numerosi metodi naturali per allontanare gli insetti come afidi, zanzare, scarafaggi, mosche e simili, molti sono già presenti nella nostra casa.

In primis è necessario rendere l’ambiente preventivamente meno appetibile possibile, avendo cura di tenerlo pulito da briciole e altri residui di cibo che sono estremamente ambiti da parte degli animali. Molti insetti sono particolarmente infastiditi dagli odori forti, in molti casi sono gli stessi che a noi piacciono molto, come ad esempio il caffè, anche i fondi, che possono essere disposti a cadenza regolare negli angoli del balcone, o nelle zone dove gli insetti possono transitare. La polvere di caffè, così come i fondi possono essere anche bruciati, permettendo alla sostanza di avere un potere decisamente poco gradito per gli insetti.

Anche una soluzione costituita da due spicchi di aglio in mezzo litro di acqua, opportunamente lasciata bollire per almeno mezz’ora e una volta lasciata freddare, va spruzzata nelle aree del balcone più soggette al transito di insetti costituisce una soluzione importante, così come una mistura composta da acqua e alcune gocce di olio essenziale alla lavanda, eucalipto, citronella, alloro o menta hanno esattamente lo stesso effetto.

Anche gli agrumi hanno un potere fastidioso per gli insetti, sopratutto se in combinazione con altre spezie particolarmente “odorose”, ad esempio un mix di chiodi di garofano e limone.