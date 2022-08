Ancora oggi il contesto femminile viene definito tendenzialmente sensibile ed apprensivo in senso molto ampio e generico, definizione che a tratti risulta come anacronistica perchè si contrappone a quello maschile, altrettanto erroreamente definito sempre “forte” e mai sensibile. Infatti questo non è necessariamente vero, ma è indubbiamente corretto definire alcune personalità femminili come più apprensive di altre. Anche lo zodiaco comprende questo ragionamento, ed è per questo motivo che è possibile fare una lista delle donne più apprensive, ossia che sono più votate a preoccuparsi in senso generale.

Le donne più apprensive di tutte. Quali sono per lo zodiaco?

Bilancia

Equilibrata, paziente ed in controllo ma anche se prova a nasconderlo, è anche molto apprensiva. Bilancia infatti non è una pessimista ma quando si manifesta una situazione complessa, prende in considerazione tutte le conseguenze, concentrandosi sopratutto su quelle nefaste. E’ una forma di pessimismo non voluto, frutto del suo carattere.

Cancro

Ha un fare da genitore che applica anche in contesti sentimentali o amicali, Cancro nella controparte femminile così come quella maschile è molto empatica e sensibile e si preoccupa anche per piccolezze. Questo atteggiamento tende ad enfatizzare almeno idealmente i problemi, ma non sempre costituisce un modus operandi efficace.

Capricorno

Differenti le Capricorno che appaiono molto più rigorose, delle vere “boss” nate. Capricorno ama avere tutto sotto controllo ma per trovare tranqullità deve “obbligatoriamente” manifestare apprensione, anche se lo fa in maniera comunque controllata. Capricorno rispetto alle altre donne è naturalmente pessimista, quindi quasi naturalmente è un’apprensiva che si sente giustificata nell’esserlo.