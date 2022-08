Anguria: cosa succede al nostro corpo se ingoiamo i semi

L’anguria è notoriamente ricca di semi, i quali per la maggior parte vengono tolti anche se a volte finiamo per mangiarli. Sono dannosi? Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo capire il valore nutrizionale del frutto in questione. L’anguria offre numerosi benefici. Gli studi dimostrano che l’anguria ha proprietà antinfiammatorie, che possono contribuire a ridurre gli effetti dello stress e dell’infiammazione nel corpo.

Inoltre, il frutto è ricco di vitamine, minerali e antiossidanti che favoriscono la salute e il benessere generale. Ma che dire dei piccoli semi neri? Sono sicuri da mangiare? Hanno un qualche valore nutrizionale? In questo articolo analizziamo se mangiare i semi dell’anguria possa fare male e se ci sono dei benefici nell’includerli nella dieta.

Dobbiamo considerare comunque la loro presenza limitata. Per cui possiamo anticipare che è improbabile che il consumo possa nuocere e apportare dei benefici alla salute in modo considerevole. Tuttavia, le persone allergiche ai semi di anguria possono sperimentare gravi effetti collaterali, in quel caso è meglio evitarli del tutto.

Cosa c’è di male nel mangiare i semi di anguria?

Sebbene i semi siano deliziosi e nutrienti, ci sono alcuni motivi per cui sarebbe meglio evitarli. In primo luogo, potreste essere allergici. Anche se sembra esagerato, in realtà, si tratta di un’allergia sorprendentemente comune, soprattutto tra i bambini. Mangiare i semi può causare una serie di sintomi che vanno da un leggero prurito e gonfiore allo shock anafilattico.

Più in generale, i semi contengono alcuni composti tossici che potrebbero non essere sicuri da mangiare. In particolare, i semi contengono amigdalina, un composto che nell’organismo si scompone in cianuro. Si tratta di una sostanza tossica che può essere dannosa se consumata in grandi quantità. Anche altre piante, tra cui mandorle e pesche, contengono piccole quantità di amigdalina. Tuttavia, i semi di anguria ne contengono la più alta concentrazione.

Tuttavia se consumati in maniera ridotta i semi sono una buona fonte di proteine e fibre. Contengono inoltre vitamine come la vitamina E, B6, magnesio e potassio. Sono anche una buona fonte di grassi sani. La vitamina B6 e il magnesio possono contribuire alla salute del cervello e del sistema nervoso, mentre il potassio è utile per la salute del cuore. Gli acidi grassi possono anche avere proprietà antinfiammatorie.

Quante calorie ci sono in un seme di anguria? Una tazza di semi (circa 16 semi) contiene 91 calorie. Ciò equivale a circa il 5% dell’apporto calorico giornaliero raccomandato per un adulto medio. Se scegliamo invece la variante Perla Nera, piuttosto diffusa dall’ortolano e nei supermercati, la quantità di semi nell’anguria cambia.

Questo particolare frutto è stato progettato e realizzato proprio per evitare che su ogni fetta ci sia una quantità esagerata di semi. In questo modo, chi è allergico può mangiare il frutto con una certa tranquillità e anche i bambini possono evitare il manifestarsi di forme allergiche gravi. I semi sono ottime per i volatili e per le galline. Quindi se abbiamo un giardino potremmo pensare di mettere i semi avanzati in una ciotola e lasciarli a libero consumo degli uccellini.