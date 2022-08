La lingua italiana è piena di termini, definizioni e parole molto diverse ma che spesso sono utilizzate per evidenziare un comportamento analogo quasi del tutto ad un singolo termine. La parola cicciuto ad esempio definisce la testardaggine ma è in un certo senso una forma di rafforzativo di questo termine: una persona cocciuta infatti non è semplicemente dalla “testa dura” ma lo è anche oltre la logica e la ragione, in modo anche a tratti ottuso. Secondo lo zodiaco alcuni segni che sono cocciuti in maniera più naturale e frequente di altri. Quali sono?

Conosci i segni più cocciuti secondo lo zodiaco? Sono questi!

Toro

Divide i giudizi in quanto non è completamente irragionevole, anche quando è sicuro di avere ragione. Però per una questione legata all’orgoglio Toro tende troppo a continuare a perseguire i propri pensieri anche se dentro di lui sa che lo sta facendo “per principio”. La cocciutagine quindi non è sempre giustificabile.

Leone

Altro segno orgoglioso ma più adattivo, in quanto è uno dalla testa dura principalmente in merito ad ambiti personali e sentimentali. Leone è un egocentrico e non può sostanzialmente essere meno testardo neanche se lo volesse.

Scorpione

E’ cocciuto sopratutto perchè fa ricorso ad una logica che pur non essendo incrollabile, è difficile da sfatare in modo chiaro: Scorpione tende molto a confondere le idee e per questo motivo è difficile da contrastare. Qusto è sufficiente per portarlo a pensare di essere sempre nella ragione, e quindi un attteggiamento “cocciuto” è “giustificabile” da parte sua.