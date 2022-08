L’ambito collezionistico spesso “trae grande beneficio” dagli oggetti originariamente concepiti per un utilizzo comune, e sopratutto grazie ad internet, le distanze tra i collezionisti si sono ridotte parecchio, quindi ambire a particolari forme di oggetti che magari per il proprietario non hanno valore, mentre per un appassionato può costituire una vera rarità, è decisamente più facile rispetto al passato. Ciò che conferisce ad un oggetto l’attenzione di un collezionista in realtà non è costitutito da un unico fattore ma da una serie di questi, e in molti casi gli oggetti più impensabili che magari hanno fatto parte della nostra giovinezza o infanzia hanno portato ad un guadagno incredibile. Ecco qualche esempio di oggetti che è possibile avere in casa e che potrebbero portare ad un cospicuo guadagno.

Ecco la lista dei 4 oggetti che potresti avere in casa e valgono tanti soldi

Il concetto di “vintage” del resto riassume in linea generica qualsiasi oggetto sufficientemente “vecchio” di vent’anni, se dotato di particolari caratteristiche. Vediamo qualche esempio

Ad esempio le carte Pokemon, i celebri “mostriciattoli” che hanno avuto la prima diffusione attraverso numerosi prodotti associati a partire dagli anni 90 spesso utilizzate durante la nostra gioventù per “battagliare” con amici e compagni di scuola. Alcuni esemplari particolarmente rari possono valere anche migliaia di dollari (un esempio è dato dalla carta di Venusaur prima edizione che vale migliaia di dollari, addirittura oltre 40 mila euro se in perfette condizioni).

Altro esempio di oggetto molto collezionato ed utilizzato sopratutto “attivamente” sono i LEGO, alcuni set sono incredibilmente rari come il Taj Mahal del 2008 che vale fino a 2000 euro se in confezione originale, oppure un set Millennium Falcon degli anni ’80, vale fino a 3.000 euro.

L’Iphone è stato uno dei primi smartphone ad essere commercializzati: la primissima edizione, l’Iphone 1 se in condizioni assolutamente perfette può valere anche oltre 8000 euro!

Ed anche il famigerato Gameboy, una delle più diffuse console da gioco portatili se tenute perfettamente valgono diverse centinaia di euro se fanno parte della primissima edizione del 1989.