Nessuno lo sa ma ecco un trucco geniale per pulire le persiane di ferro

Pulire le persiane di ferro può diventare un’operazione semplice, se adotterai semplici accorgimenti. Sono meno delicate di quelle in legno, ma più bisognose di manutenzione dei serramenti in alluminio e in PVC. Le persiane in ferro vanno lavate regolarmente e protette dalla ruggine. Nelle prossime righe ti sveleremo un trucco geniale per pulirle con facilità.

Pulire le persiane di ferro: ecco un trucco geniale

Le persiane, a prescindere dal materiale di cui sono fatte, vanno pulite con una certa frequenza. Sono la parte dei serramenti più esposta a smog, pioggia, sole, neve, grandine, umidità e polvere. A lungo andare anche il materiale più indistruttibile, se non riceve la giusta manutenzione, finisce con il rovinarsi. Le persiane di ferro, poi, rispetto all’alluminio o al PVC, sono soggette a ruggine, anche quelle in ferro zincato o cromato.

Quasi tutti serramenti di ferro sono ormai rivestiti con una protezione particolare, che sia zincatura o cromatura. Questo genere di trattamento le protegge per molto tempo dalla ruggine, ma non le rende immuni. Essendo esposte giorno e notte agli agenti atmosferici, anche le persiane di ferro finiscono con il deteriorarsi. Come prendersene cura e con quale frequenza?

Pulire le persiane di ferro non trattato

In genere, le persiane andrebbero pulite a fondo almeno una volta l’anno. Una pulizia più superficiale, al fine di rimuovere la polvere in eccesso, andrebbe compiuta almeno una volta al mese. In questo caso ti basterà procurarti un panno in microfibra, uno spolverino o l’aspirapolvere.

Se devi lavare le persiane di ferro non trattato ti converrà in primo luogo spolverarle, in modo tale da rimuovere gran parte dello sporco. Poi dovrai preparare una miscela a base di acqua tiepida e un normale sgrassatore. Servendoti di un panno morbido, pulisci con cura ogni parte.

Per le fessure ti converrà utilizzare una spazzola a setole morbide. Infine ti basterà sciacquare con acqua fredda e asciugare usando un panno morbido, in microfibra o in pelle di daino, così da non graffiarle. Quando le persiane saranno del tutto asciutte potrai trattarle con un prodotto specifico per i serramenti in ferro.

Pulire le persiane di ferro zincato

Se le tue persiane sono in ferro zincato dovrai pulirle usando prodotti diversi. Meglio preparare una pasta abrasiva a base bicarbonato di sodio e limone. La soluzione ideale anche per chi ha la casa al mare e i serramenti sono esposti anche alla salsedine.

Cospargi la superficie delle persiane con la pasta abrasiva e poi fai agire per alcuni minuti. Dopodiché; potrai passare un panno in cuoio o in pelle di daino per togliere ogni residuo di pasta. Infine, sarà sufficiente risciacquare con dell’acqua fredda e dare una passata di cera d’api. Le tue persiane di ferro zincato torneranno brillanti e lucide come fossero nuove!