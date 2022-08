Quasi a tutti piacciono le piante, forme di vita che hanno avuto e continuano ad avere un ruolo assolutamente indispensabile per il nostro pianeta, nonchè una delle prime forme di vita di struttura complessa in assoluto mai comparse sulla terra. Fin da epoche molto antiche gli esseri umani hanno iniziato a domesticare le varie specie ed adattarle a seconda dei propri scopi, sopratutto per ragioni di approviggionamento ma anche estetico in quanto il concetto che oggi è conosciuto come pianta da interno ha origini molto antiche. Le piante da appartamento in molti casi sono scelte prevalentemente per un look caratteristico, ma diverse specie hanno una naturale capacità di riuscire a modificare sensibilmente la temperatura ed il grado di umidità dell’ambiente. Quali sono?

Queste piante da appartamento rinfrescano l’aria: ecco la lista

Rinfrescare l’aria risulta un “bisogno” assolutamente indispensabile sopratutto in estate e nelle giornate più calde, ma non solo. Nella lista delle piante più adatte a rinfrescare l’aria ci sono alcune “conoscenze diffuse” ma anche alcune che non sono così diffuse.

L’aloe vera rientra sicuramente nella prima categoria, in quanto essendo una pianta succulenta (ossia è dotata di una capacità naturale di trattenere molta acqua) risulta essere adatta a purificare l’aria e non richiede molte cure.

Simile all’aloe vera è la Sansevieria, che è conosciuta anche come lingua della suocera, altra tipologia di pianta succulenta particolarmente adatta a contesti umidi.

Interessante anche l’impiego di Palma Areca, una pianta erbacea che ha funzione di “deumidificatore naturale”, essendo originaria di località umide come il sud est Asiatico, come Malesia e Filippine.

Anche le diverse varianti di Ficus, come il Ficus Benjamin hanno una funzione indubbiamente estetica ma anche benefica, in quanto non solo purificano l’aria ma riescono anche a ridurre i cattivi odori, per questo motivo questa specie viene spesso mantenuta in cucina, in condizioni di mezz’ombra.