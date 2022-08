Tra i primi oggetti sviluppati dagli esseri umani sono indiscutibilmente gli utensili, ossia gli strumenti che hanno permesso ai nostri antichissimi avi di sopravvivere in contesti avversi. Subito dopo però i primi gioielli hanno indiscutibilmente contraddistinto le culture umane, inizialmente sopratutto costituiti da materiali grezzi, come pietre, conchiglie e simili. Rispetto agli utensili i primi gioielli hanno avuto un ruolo estetico, ad esempio per definire una determinata appartenenza o portare avanti una simbologia, ma con la scoperta dei metalli preziosi questi sono diventati anche oggetto di sfarzo vero e proprio.

Se hai questi gioielli antichi puoi guadagnare un sacco di soldi

I gioielli antichi sono costituiti perlopiù da oro e altri metalli preziosi, ai quali sono spesso stati aggiunti vari minerali come le pietre preziose. A lungo i gioielli hanno costituito una tipologia di oggettistica utilizzata per evidenziare il divario economico e sociale tra le classi. A partire dalla metà del 19° secolo con le nuove tecniche metallurgiche ed insutriali, i gioielli hanno acquisito una definizione propria e non sono solo stati concepiti come forme di sfarzo. Proprio dalla seconda rivoluzione industriale sono stati concepiti tantissimi nuovi generi estetici ed artistici che hanno portato stili molto diversi e ancora oggi molto ambiti. I gioielli “moderni” hanno un mercato molto specifico, che viene definito sicuramente dalla purezza dei metalli e delle gemme utilizzate ma anche dalla cura e dal tipo di lavorazione impiegate per la realizzazione, oltre che dalla presenza di simboli e sigle che possono definire una casa produttrice più o meno famosa.

Ancora oggi i gioielli costituiscono un oggetto dall’elevato potere simbolico, e spesso sono tramandati tra generazioni. Per comprendere il valore di un gioiello bisogna fare caso ai dettagli, ad esempio la presenza di punzonature che possano testimoniare il valore dell’oro attraverso i carati (14k, 18k, ecc…) oppure se si tratta di esemplari sviluppati fino alla prima metà del Novecento questi potrebbero essere differenti.

Anche la lavorazione inerente alle pietre preziose può dire molto sulla lavorazione e quindi sul pregio, ad esempio se le gemme sono incastonate finemente oppure semplicemente incollate.