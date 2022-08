Queste sono le spiagge più pulite in Sicilia: nella classifica delle più belle

La Sicilia vanta di una grandissima quantità di spiagge belle e pulite. Anche per quest’anno sono state assegnati dei premi ad alcune delle spiagge più pulite in tutto il territorio. Vediamo quali sono le spiagge premiate per essere le più belle e pulite.

La Spiaggia di Calamosche, riserva di Vendicari

La spiaggia di Calamosche, all’interno della Riserva di Vendicari, conquista un posto tra le spiagge più belle d’Europa secondo gli inglesi del Guardian. Il popolare quotidiano britannico, infatti, l’ha inserita nella sua classifica dei paradisi più strepitosi del vecchio continente. Qui si potrà trascorrere una giornata nuotando in acque calme, protette dai promontori, o si potrà fare snorkeling sulle rocce ed escursioni lungo la costa o nei boschi. Non manca nemmeno una interessante fauna. In primavera arrivano piovanelli e chiurli per la stagione della nidificazioni. Ancora una volta lo straordinario fascino della natura siciliana ha lasciato il segno.

San Vito Lo Capo, Trapani

Il paesaggio della spiaggia di San Vito lo Capo richiama quello dei Caraibi. Una lunga distesa di soffice sabbia, le palme, il mare cristallino all’orizzonte. Le correnti sono praticamente assenti e, intorno, si scorgono le casette del paese e il promontorio di Monte Monaco. L’ideale per ogni tipo di bagnante. I bimbi si sentono a loro agio, tra castelli di sabbia e fondali bassi. Gli adulti di godono il sole e possono dedicarsi a nuotate al largo. Si possono noleggiare lettini e ombrelloni, ma c’è molto spazio con accesso libero. Ci sono punti di ristoro e bar, per una sosta confortevole. Gli amanti degli sport in acqua possono praticare stand up paddle, kayak e windsurf. Al tramonto, passeggiando sul bagnasciuga, si ammira un paesaggio da favola.

Cala Rossa, Favignana

Le isole minori della Sicilia sono una delle mete più gettonate in assoluto per le vacanze. Il merito è, anzitutto, delle splendide spiagge. Questa spiaggia è tra le più apprezzate non soltanto nel nostro Paese, ma anche nel mondo. Qui ci sono acque cristalline, un mare trasparente e invitante, circondato da scogliere che offrono un panorama cristallino. La location è l’ideale per chi è alla ricerca di momenti indimenticabili al mare. L’isola di Favignana è la meta ideale per quanti sono alla ricerca di natura e relax, ma anche di deliziosi piatti da gustare. Raggiungere la spiaggia non è tanto complesso. Superato il centro di Favignana, basta proseguire verso nord. Si arriva a una zona panoramica proprio sopra la spiaggia. Un primo tratto di strada è asfaltato, quindi si può percorrere in auto. In seguito vi è un sentiero sterrato, che porta fino alla caletta. Bastano 10 minuti di cammino. Naturalmente Cala Rossa si può anche raggiungere via mare: potrebbe essere l’occasione per organizzare un tour in barca.