Sbianca i capi con questi ingredienti naturali: la soluzione geniale che aspettavi

Il colore bianco sui capi è uno dei più eleganti e freschi. Difatti il bianco è un colore importante perché non attira il calore e anzi ci protegge durante le temperature torride. Però uno dei principali difetti dei vestiti bianchi è che, con il trascorrere del tempo, acquisiscono un colore giallastro che li fa parere vecchi.

Anche se molti li prediligono perché si abbinano agevolmente ad altri colori e poiché sono adatti a qualunque stile, è necessario essere a conoscenza di come lavarli allo scopo di poterli conservare bene. Il sudore, la polvere e i detergenti modificano i tessuti e li rovinano. Per questo, è bene apprendere alcuni trucchi che, grazie ad ingredienti naturali, soccorrono nel preservare i capi bianchi senza dover utilizzare sostanze chimiche aggressive e nocive per l’ambiente.

Sbianca i capi con questi ingredienti naturali: la soluzione

Iniziamo con il bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale che viene ormai impiegato da molti anni per le pulizie. Le sue caratteristiche sbiancanti, antibatteriche e astringenti agevolano la rimozione della sporcizia e delle macchie di sudore o di cibo. Molti lo valutano il detergente naturale per eccellenza, poiché lascia i vestiti morbidi e come nuovi. Aggiungete una copiosa quantità di bicarbonato di sodio in un catino con acqua ed immergete in esso i capi bianchi.

Rimanete i vestiti in ammollo per 30 o 40 minuti e poi risciacquate con il detergente convenzionale. Fate asciugare i capi al sole e rifate il trattamento per evitare macchie future. Nel caso di macchie di sudore, inumidite le zone interessate, applicate il bicarbonato e sfregate con uno spazzolino. Passiamo ora al limone. Il succo di limone fresco è uno degli agenti scoloranti più consigliati per conservare al meglio i capi bianchi. I suoi acidi naturali penetrano nei tessuti e facilitano l’eliminazione dei resti degli alimenti, del sudore e di altre sostanze che originano le macchie.

Il suo aroma agrumato, inoltre, annulla gli odori sgradevoli di solito causati dai batteri e dall’umidità. Premete il succo di diversi limoni e versatelo in un catino, insieme ad acqua tiepida. Successivamente mettete ammollo i capi che volete sbiancare e lasciate agire per 40 minuti.

Lavate come d’abitudine e fate asciugare al sole. Ecco dunque come poter sbiancare i vostri capi in maniera del tutto naturale.