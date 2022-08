Il gettone telefonico è un disco in ottone a tre scanalature, hanno un diametro di circa 2 cm. Sono stati utilizzati fino alla fine degli anni ‘90 erano utilizzati per effettuare telefonate dagli apparecchi pubblici.

Sono simile alle monete, anche se non venivano coniate dalla Zecca di Stato, ma erano utilizzati come fosse del denaro vero e proprio. Infatti venivano utilizzate oltre per telefonare anche per altre cose, ad esempio nelle sale gioco per i videogame.

Nel tempo il loro valore è cambiato, infatti dipendeva molto dal costo dello scatto e della sua durata e poteva variare da 30 a 200 lire.

Invece oggi, questi gettoni non valgono tanto, alcuni addirittura non superano neanche un euro. Ci sono però dei gettoni che valgono molto, soprattutto se sono conservati in ottimo stato e hanno determinati requisiti riguardanti le date di produzione, o che presentano difetti o errori di fabbricazione.

Può capitare di avere dei gettoni a casa, che possono valere anche molti soldi, infatti i più antichi possono valere da 50 a 250 euro.

Se hai il gettone telefonico 5909 sei ricco: ecco quanto vale

Tra i gettoni più antichi troviamo quello 5909. Il numero 5909 identifica il 1959 e il mese 09. Nel 1959 fu introdotta una procedura di riconoscimento, cioè un numero di quattro cifre che rappresentava il mese e l’anno di comparizione.

Il primo gettone, che riporta la data 5909, aveva un costo di 30 Lire, passato poi a 45 nel 1964 (che davano diritto a 3 scatti telefonici), 50 nel 1972, 100 nel 1980 e concludere con le 200 Lire che ricordiamo a partire da 1984.

Si tratta di un gettone molto raro, forse il più raro in assoluto e quindi ha un valore molto alto. Ovviamente il valore si abbassa o si alza in base a come viene conservato. Se il gettone è graffiato o ammaccato varrà, ovviamente, meno rispetto ad uno conservato perfettamente e magare anche dentro la sua custodia.