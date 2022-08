Il tema legato alle bollette, alle forniture energetiche ed ai conseguenti rincari di cui si parla addirittura dalla fine del 2021 è stato al centro delle problematiche evidenziate dal governo Draghi, che ha potenziato e sviluppato varie forme di bonus ed agevolazioni per ridurre o limitare molto gli aumenti delle bollette delle forniture principali, come gas e luce. Le bollette infatti costituiscono qualcosa che riguarda tutti senza esclusione, e quindi naturalmente risulta fondamentale tenere sotto controllo questo fattore da parte sia dello stato che dai cittadini.

Se ricevi queste bollette non pagarle mai: ecco il motivo assurdo

In una maniera o nell’altra, non si “scappa” dal pagamento delle bollette, proprio perchè tutti abbiamo bisogno di queste forniture, e le fatture danno spesso l’idea di essere delle “sentenze”, che solo raramente è possibile contestare, ad esempio se sono presenti errori veri e propri. Esiste comunque una sorta di “scappatoia” legate che di fatto fa perdere ai fornitori di energia il diritto di richiedere il pagamento di una bolletta o di un conguaglio.

Si tratta del concetto di prescrizione, ossia ’estinzione di un diritto che il titolare non ha esercitato per il tempo determinato dalla legge. Detto in parole povere si tratta di una forma di “scadenza” stabilita dalla legge oltre la quale il credito non può essere più preteso, termine che è stato modificato nel 2018 con la legge di bilancio sviluppata in questo specifico anno.

Si applicano limiti temporali che fanno riferimento al periodo di emissione della fattura, quindi il termine di prescrizione per le bollette dell’energia elettronica fino al 2 marzo 2018 è di 5 anni, dal giorno successivo si riduce a 2 anni. Discorso simile per il gas che mantiene una prescrizione di 5 anni 1° gennaio 2019, e poi diventa di 2 anni. Infine quelle dell’acqua hanno una prescrizione sempre di 5 anni fino al 1° gennaio 2020, anche in questo caso a partire dal giorno dopo scattano i 2 anni.

Una volta caduta in prescrizione una bolletta non va pagata, in quanto il fornitore non può reclamarne il pagamento.