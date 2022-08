Il concetto di emancipazione del mondo femminile ha acquisito un’importante “slancio” sopratutto a partire dalle ultime decadi del Novecento, anche se i movimenti per l’uguaglianza dei diritti sono iniziati molto prima. Anche se il nostro paese spesso non è considerato propriamente l’avanguardia da questo punto di vista, le cose stanno gradualmente cambiando, e moltissimi esponenti femminili sono oramai presenti in contesti professionali e sociali un tempo preclusi al mondo femminile. Alcune donne risultano essere particolarment emancipate dalla nascita, e secondo lo zodiaco queste fanno parte dei seguenti segni.

Conosci le donne più emancipate per lo zodiaco? Sono queste 3!

Scorpione

Non si fa problemi a “stabilizzarsi” con un partner, ma la Scorpione è fieramente orgogliosa e fin dal primo impatto fa capire che non ha bisogno di niente e di nessuno, ma non solo a parole: questa personalità non ama litigare ma non si fa problemi a mettere il chiaro il proprio concetto di emancipazione quando necessario.

Acquario

Dipendere dagli altri rappresenta per Acquario una forma di debolezza, ma non è critica per le altre donne che scelgono di esserlo. Acquario però tutt’alpiù collabora e non si considera inferiore a nessuno, anche se comprende quali sono i propri limiti ed è pronta a contrastarli.

Gemelli

La Gemelli è molto emancipata perchè fin da bambina ha un po’ la “mania di controllo” sulla propria vita. Preferisce fare tutto da sola anche se questo spesso determina una condizione di stress assolutamente evitabile e “stancante”. Ma per la Gemelli va bene così, preferisce stressarsi ma essere lei la padrona della propria vita.