La cucina assieme al mondo si è evoluta e anche nella cucina di ogni giorno si cerca innovazione che può essere agevolata da strumenti che conosciamo poco ma che possono esserci utili.

La cucina non è più quindi un angolo “personale” da tenere celato ma all’opposto è il posto perfetto in cui ospitare amici e parenti, coinvolgendoli magari anche nella preparazione di qualche sfiziosa ricetta. Oggi vedremo degli oggetti strani ma utili nella nostra cucina.

Ecco gli accessori da cucina poco conosciuti ma che vorrai subito: geniali

Cominciamo con l’affetta ananas. Se anche voi avete sempre declinato l’acquisto dell’ananas perché troppo difficile da tagliare, da oggi non avrete di che preoccuparvi. In rapidissimo tempo, e con l’utensile giusto, potrete servire delle fette perfette, senza fare alcuno spreco ma specialmente senza farvi alcun taglio.

Continuiamo con lo spiralizer. Da noi in Italia è in maggior misura conosciuto come “affettatore a spirale”. Èl’accessorio più beneamato ed acquistato da tutti coloro che amano le ricette a base di verdure crude e negli ultimi anni sta effettivamente spopolando. Molto affine ad un temperamatite gigante, si utilizza primariamente con carote e le zucchine ed è un asso nella manica per stimolare i bambini a mangiare delle sfiziose e croccanti verdure.

Torchio Sbuccia e Taglia Mela. Come ben sappiamo le mele sono un alimento essenziale, questofrutto è difatti pieno di vitamine e sali minerali e proprio per questo non dovrebbe mai scarseggiare sulle nostre tavole, cosa che facciamo contrariamente molto spesso. Il frutto dovrà essere infilato in un tubo rotante che, una volta azionato con una manovella, rimuoverà la buccia ed il torsolo, tagliando la mela in sottili ed invitanti fette.

Sbuccia Patate a Spirale. Se amate le patate fritte a spirale non potete fare a meno di questo attrezzo. Èfatto in acciaio inox, reso saldo dalle ventose collocate alla sua base e si impiega con il movimento di una semplice manovella. In poco tempo taglia, pela ed affetta al posto vostro, rendendo le patate fermamente più invitanti di quello che già sono.

Un ottimo acquisto per preparare in maniera rapida le vostre amate patatine fritte. Ecco dunque elencati gli oggetti più strani ma che a prima vista vi faranno innamorare per la loro utilità in cucina.