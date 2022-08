Pulire le persiane è un’operazione non semplice, tutto dipende difatti dal materiale di cui sono fatte. Le persiane in legno sono molto sparse nelle dimore moderne, sia per finestre che per portefinestre. Si tratta quasi sempre di legno naturale o anche verniciato di colore marrone, bianco o verde.

Ovviamente il legno viene processato con opportune vernici impermeabili e durevoli agli agenti atmosferici. Però è necessaria una giusta manutenzione e soprattutto una costante pulizia per difenderne la qualità. Una giusta pulizia delle finestre passa prima di tutto dalla regolare rimozione della polvere.

Pulisci le persiane in legno senza rovinarle: ecco come

Se non badiamo a spolverarle spesso, infatti, le particelle di polvere tenderanno a diventare più addensate e resistenti. Invece che essere spazzate via agevolmente con un piumino o un panno, bisognerà metterci olio di gomito. Per evitare che ciò succeda vi suggeriamo di spazzolare le persiane almeno una volta a settimana. Possiamo impiegare un piumino o ancor meglio l’apposito accessorio dell’aspirapolvere.

In alternativa, si potrà adoperare anche un panno antistatico, ma sarà sicuramente più difficile pulire bene le fessure. Se la polvere andrebbe tolta settimanalmente, il lavaggio delle persiane può essere anche mensile. Ovviamente la ripetizione dipende dalle condizioni atmosferiche e di inquinamento in cui si trova la nostra abitazione. Per pulire le persiane può bastare del comune sapone per piatti, dall’elevato potere smacchiante. Prendiamo una spugna e un secchio con dell’acqua, insaponiamo e risciacquiamo.

Niente di più facile. Per andare a pulire in maniera ottimale gli angoli e le fessure più strette, possiamo utilizzare un vecchio spazzolino da denti. La temperatura dell’acqua sia per il lavaggio che per il risciacquo è bene sia né calda né fredda. In alternativa al detersivo per piatti si possono comperare detergenti specifici, certamente efficienti ma anche più costosi.

Bisognerà però obbligatoriamente utilizzarli se le persiane non sono trattate con impermeabilizzante. In tale caso, infatti, l’acqua potrebbe rovinare il legno. Una volta asciutte e pulite, si può infine passare dell’olio paglierino per lucidare e nutrire il legno. Ecco dunque come poter lavare le vostre care e amate persiane di legno in maniera efficiente.

Se seguirete i nostri consigli vedrete come in tempi rapidi riuscirete a pulire e a far splendere le vostre persiane di legno.