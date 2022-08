Queste 10 città ti pagano per trasferirti lì: ecco quali sono

Quante volte c’è capitato di voler cambiare vita, di voler cambiare città e ricominciare tutto da zero. Ci sono delle città che ti pagano per trasferiti in un nuovo posto e abitare in questi luoghi suggestivi. Inoltre, tantissime persone cercano opportunità, nuovi lavori, scuole e università a cui iscriversi, stage e collaborazioni di ogni tipo con aziende ed enti.

La novità

La notizia che circola in questi giorni, però, può aiutarci. Ci sono città che ti danno l’opportunità di trasferirti lì per poter iniziare una nuova vita, con un posto di lavoro. Potremmo andare in una delle tante città che, nel mondo, regalano dei soldi a chi ci si trasferisce. Sì, esatto, sono fondi dati per sostenere l’affitto nei primi mesi, le spese del trasloco e vengono dati anche a fondo perduto. Per chi cerca casa negli Usa, per esempio, la scelta ricade su dieci città in particolare. Sono le dieci città che pagano, e lo fanno sin dal primo mese, chi decide di prendere casa e trasferirsi sul loro territorio. Vediamo quali sono.

Le città che ti pagano per trasferirti lì

Le città si trovano principalmente negli Stati Uniti. Si tratta di Bemidji, nello stato del Minnesota, poi di Bentonville, che invece si trova in Arkansas e ancora di Lincoln, in Kansas e di Morgantown, nel West Virginia. E anche New Haven, nel Connecticut. E poi ci sono le altre cinque. Anche qui, per trasferirsi in queste città si ricevono somme che vanno dai 2 mila ai 9 mila dollari, che in euro la cifra è più o meno la stessa. Newton, in Iowa; North Platte, in Nebraska e Topeka, in Kansas. Infine la celebre Tulsa, che si trova invece in Oklahoma e West Lafayette, nell’Indiana.

Aiuto per laureati e lavoratori

Uno dei grandi esempi di spopolamento è Detroit, nel Michigan. La crisi del settore economico e automobilistico ha portato la quarta città più popolosa degli Stati Uniti a scendere al 18° posto in appena un decennio. Per attrarre capitale umano, il governo locale ha aderito al programma “Challenge Detroit” dal 2008, che offre borse di studio per laureati che si trasferiscono per vivere e lavorare in città. Sceglie inoltre 30 tirocinanti per lavorare per un anno in aziende locali e organizzazioni senza scopo di lucro. Hamilton, Ohio. Questa cittadina a 45 minuti da Cincinnati offre fino a 5.000 dollari, circa 4.560 euro, come prestito universitario. Il programma “Talent Attraction” è iniziato nel 2018 e riguarda tutti i laureati in scienze, tecnologia, ingegneria, matematica e arte degli ultimi sette anni che hanno ancora più di 10.000 dollari di debito.