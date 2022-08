Questo liquido lava vetri fai da te è il migliore: ecco come prepararlo

Il vetro rappresenta una “conquista”, anzi una vera e propria invenzione che ha radicalmente cambiato il concetto di costruzione e struttura edilizia, in quanto questo elemento rappresenta il risultato finale di un procedimento ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. Generalmente il vetro “tradizionale” si ottiene sopratutto dalla sabbia sottoposta ad un procedimento oramai quasi completamente meccanizzato, e questo materiale è indispensabile in tantissimi contesti, sopratutto dove esiste la necessità di ottenere una struttura lucida e trasparente. Esistono sul mercato numerosi prodotti specificamente concepiti per la pulizia dei vetri, ma spesso questi contengono metanolo o altre sostanze che possono essere dannosi: ecco come realizzare un liquido lavavetri “fai da te”.

Questo liquido lavavetri fai da te è il migliore: ecco come prepararlo

Infatti basta fare ricorso ad alcuni elementi che solitamente sono riscontrabili nelle nostre abitazioni o che comunque costano cifre irrisorie. Un esempio è costituito dalla mistura che risulta essere efficace su ogni tipologia di vetro, costituita da acqua distillata, ammoniaca e una ridotta quantità di detersivo per piatti, possibilmente biologico.

Ti potrebbe interessare: Ortensie: cambia il colore dei fiori usando questi scarti da cucina

E’ sufficiente unire, avendo l’accortenza di indossare dei guanti per evitare reazioni chimiche, in un litro di acqua distillata, 120 millilitri di ammoniaca e 20 millilitri di detersivo per piatti.

Gli ingredienti andranno miscelati con cura per diversi minuti fino ad ottenere un composto omogeneo, che potrà essere utilizzato anche per i vetri della nostra auto.

In alternativa è possibile utilizzare un’altra soluzione “fai da te”, costituita da 50 grammi di bicarbonato di sodio da sciogliere in mezzo litro di acqua distillata. Una volta che il bicarbonato si sarà completamente disciolto, la soluzione potrà essere versata in un comune spruzzino.

In ultimo è da provare anche la miscela lava vetri composta da mezzo litro di acqua, 3 cucchiai di aceto e mezzo cucchiaino di sapone liquido a nostra scelta.