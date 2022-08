Oltre alla Serie A, sta per iniziare anche il campionato cadetto, ossia la serie B italiana, che mai come quest’anno può contare sul ritorno di piazze storiche come Palermo, Bari, l’esordio assoluto del Sudtirol oltre alla presenza di nobili decadute come Genoa, Cagliari e il Parma. La gara inaugurale del campionato di Serie B 2021/22 è Parma Bari, entrambe formazioni particolarmente ambiziose pur con una storia recente molto differente tra di loro che da subito vorranno dare dimostrazione di essere in forma. La sfida avrà inizio allo stadio Tardini di Parma, fischio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 12 giugno 2022.

Parma Bari: formazioni ufficiali e dove vederla in streaming e tv

Le formazioni ufficiali sono le seguenti, quindi anche le prime del Campionato di Serie B 2021/22. Formazioni estremamente differenti nel modo di approcciare la partita ma che entrambe fanno del gioco offensivo uno dei “punti di contatto” tra le compagini che fanno parte del campionato cadetto.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Coulibaly; Estevez, Juric; Mihaila, Vazquez, Bernabé; Inglese. All. Pecchia

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

Parma Bari: dove vederla in streaming e tv

Il match come tutto il resto della Serie B, è visibile interamente attraverso la piattaforma DAZN, che detiene i diritti completi del campionato di Serie A, Serie B, oltre che Conference ed Europa League. Il match è quindi visibile attraverso l’app ufficiale, compatibile per praticamente ogni forma di dispositivo come smartphone, smart tv, tablet, fire stick, Chromecast e simili, oltre che console di gioco come Xbox S/X e Playstation 5, oltre che da personal computer, semplicemente utilizzando un qualsiasi browser.

La gara sarà anche visibile su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Il match è disponibile anche per gli abbonati della piattaforma Helbiz Live, attraverso un abbonamento.