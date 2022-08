Il tipo di relazione che “scegliamo” di avere con i nostri simili definisce anche l’idea che gli altri hanno di noi, e indifferentemente dal fatto che questo possa avere a sua volta un’influenza su di noi, esistono contesti sociali dove prevalgono le cosiddette “regole non scritte”, ossia comportamenti in cui è necessario o quantomeno consigliabile apparire meno espansivi e genuini. Abbiamo analizzato già i segni zodiacali con più tatto, ora è il momento di prendere in esame quelli più inopportuni, che spesso risultano ingombranti e fonte di imbarazzo quasi sempre senza neanche rendersene conto. Quali sono?

Questi segni sono i più inopportuni secondo lo zodiaco. Li conosci?

Ariete

Ariete si considera per quello che è, una persona profondamente legata a concetti molto semplici ma che persegue e segue in maniera quasi eccessiva. E’ un profilo arzigolato, dotato di numerse contraddizioni ma che spesso appare troppo “ingombrante” per i contesti più formali.

Leone

Eccede di presunzione sopratutto quando pensa di essere simpatico ed alla mano, anche quando ciò non rappresenta il vero. Anche quando si fa capire al Leone che sta effettivamente eccedendo con le battute e con le considerazioni, non sembra comprenderlo a fondo, e ciò causa un ulteriore imbarazzo. Ma tutto questo sembra “andar bene” per Leone.

Acquario

Corrisponde ancora di più al profilo dell’inopportuno che non sembra accorgersene. Acquario non comprende le critiche cme positive e anche quando si prova ad interloquire in tal senso, il segno dimostra ancora di più un atteggiamento intollerante e quasi bambinesco in quanto a maturità.