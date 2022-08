Inizia anche il campionato di Serie A 2022/23 per Salernitana e Roma, due compagini dalle ambizioni estremamente diverse ma entrambe appaiate da una grande voglia di iniziare al meglio questo campionato. La Salernitana, reduce da una incredibile salvezza concretizzatasi all’ultima giornata dello scorso campionato nonostante la pesante sconfitta interna contro l’Udinese intende fare un campionato più tranquillo rispetto a quello precedente. La Roma invece è per molti la “regina” del calciomercato di Serie A, avendo acquisito calciatori di livello come Dybala, Matic e Wijnaldum senza per ora cedere nessun “pezzo grosso”. Le due formazioni si sfideranno allo stadio Arechi di Salerno domenica 14 agosto alle ore 20.45.

Salernitana Roma: probabili formazioni

I granata non hanno “smobilitato” e si presentano ai nastri di partenza con una tradizionale formazione 3-5-2, al netto di già diverse assenze per inforatunio.

Decisamente migliore la formazione dei giallorossi che potranno contare su tutti gli acquisti dal principio.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Kechrida, Capezzi, L. Coulibaly, Kastanos, Mazzocchi; Ribery, Bonazzoli. All.: Nicola. A disposizione: Micai, Veseli, Sambia, Vilhena, Botheim, Mantovani, Valencia, Cavion, Kristoffersen, Sy, D’Andrea, Motoc. Indisponibili: Fiorillo, Lovato, Jaroszynski, Bohinen, Boultam, Radovanovic, Bradaric. Squalificati: – Diffidati: –

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Lo. Pellegrini, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho. A disposizione: Svilar, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Celik, Cristante, Wijnaldum, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix. Indisponibili: Darboe. Squalificati: – Diffidati: –

ARBITRO: Sozza

Guardalinee: Cecconi-Bercigli

Quarto uomo: Baroni

Var: Aureliano

Avar: Vivenzi

Salernitana Roma: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

La gara sarà appannaggio completo di DAZN, in quanto solo gli abbonati a questa piattaforma potranno usufruire della visione. Da quest’anno DAZN è utilizzabile attraverso due abbonamenti distinti, uno da 29.99 euro al mese, che permette la visione fino a 2 dispositivi in contemporanea se collegati alla medesima linea internet, e uno da 39,99 che invece mette a disposizione due “slot” che possono essere adibiti alla visione anche su due linee separate.

L’app DAZN è disponibile per ogni dispositivo, comprese anche console da gioco, Firestick, ma anche decoder Sky e TimVision.