Tutti se lo chiedono: mangiare le ciliegie di sera fa ingrassare? ecco la risposta

Mangiare le ciliegie la sera fa ingrassare? La risposta non può essere univoca perché determinata dal consumo che ne facciamo. Non è facile sapere quante calorie contiene la frutta, per il semplice motivo che la frutta non ha un’etichetta nutrizionale. Se consumiamo frutta nell’ambito di una dieta sana, non dobbiamo preoccuparci di contare le calorie in quanto saremo rassicurati dalla moltitudine di benefici associati al consumo in termini di vitamine e minerali.

Tuttavia, è pur vero che chi deve controllare le assunzioni di zuccheri ha necessità di sapere le calorie associate a ogni alimento, al fine di controllare e bilanciare la presenza di zuccheri nel sangue. Perciò, quante calorie ci sono nelle ciliegie? La risposta a questa domanda non è semplice. Infatti, il risultato può cambiare da una varietà all’altra e persino tra due ciliegie dello stesso albero.

Questo perché i diversi tipi di ciliegie hanno una composizione nutrizionale diversa. A questo proposito, possiamo dire che una tazza di ciliegie fresche contiene circa 71 calorie. Lo stesso valore corrisponde a una porzione di ciliegie secche – 1/2 tazza-, la quale contiene anch’essa 71 calorie. Ciò significa che, grammo per grammo, le ciliegie fresche e quelle secche contengono un numero simile di calorie.

Valori nutrizionali

Come per qualsiasi altro alimento, il primo passo verso un’opinione informata sull’alimentazione delle ciliegie è la comprensione degli ingredienti di cui il frutto è composto. Le ciliegie sono note per essere una buona fonte di fibre alimentari. Inoltre, forniscono una discreta quantità di vitamine e minerali.

Tra questi, ferro, calcio e magnesio. Inoltre, le ciliegie contengono una discreta quantità di potassio, un minerale fondamentale per la salute del cuore. Gli antiossidanti presenti sono l’antocianina, la quercetina e la cianidina. Si tratta di composti che aiutano a proteggere l’organismo dai danni cellulari che si verificano in seguito all’invecchiamento e all’esposizione alle tossine. Ecco perché è così importante seguire una dieta equilibrata.

Contengono anche una ricca fonte di vitamina C. Infatti, una tazza di ciliegie fresche contiene circa l’84% della dose giornaliera raccomandata. La vitamina C contribuisce in modo determinante alla salute generale, in quanto è coinvolta in molti processi fisiologici. Inoltre, le ciliegie contengono anche piccole quantità di vitamina A, B6 ed E.

Mangiare le ciliegie di sera fa ingrassare?

Come abbiamo visto, mangiare le ciliegie significa fare rifornimento di nutrienti benefici per la salute. Ma perché non ci dovremmo preoccupare di mangiare questo frutto dolce e succoso la sera? Come abbiamo visto, le ciliegie sono particolarmente ricche di potassio. Si tratta di un minerale fondamentale per la salute del cuore: abbassa la pressione sanguigna e riduce il rischio di infarto e ictus. Inoltre, le ciliegie contengono antocianina, un composto che ha dimostrato di ridurre il rischio di malattie cardiache del 15%.

Senza considerare che la vitamina C è nota anche per la salute mentale. Rafforza il sistema immunitario e previene ictus e infezioni. La vitamina C è inoltre fondamentale per la produzione di dopamina, serotonina e noradrenalina, tutti neurotrasmettitori coinvolti nella regolazione dell’umore. Nonché, la vitamina C è un nutriente essenziale per la salute degli occhi.