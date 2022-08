In questa riserva naturale siciliana esistono bellissime dune di sabbia: ecco dove

In Sicilia vi sono dei luoghi che vi lasceranno senza fiato. Questa è uno dei luoghi più quotati per le vacanze estive, in particolare vi è una riserva naturale con delle fantastiche dune di sabbia e una spiaggia mozzafiato. Stiamo parlando della riserva naturale di Randello.

La Riserva naturale di Randello

La riserva naturale di Randello è un piccolo gioiellino in mezzo alla natura. Un’area naturale protetta ancora non riconosciuta dalla Regione Siciliana. Questa è situata fra punta Braccetto e Scoglitti in provincia di Ragusa. La riserva è costituita da un bosco di pini, cipressi, eucalipti, mirti e querce che termina dolcemente su un’ampia spiaggia incontaminata. Qui il sole tramonta sul mare, potrai quindi ammirare uno bello spettacolo ogni sera. Nel bosco troverai inoltre tavoli per fare pic-nic, barbecue fissi, docce e servizi igienici. All’interno della riserva troverete una spiaggia, che è anche stata dichiarata una delle spiagge più belle d’Italia da parte del Touring Club Italiano e di Legambiente. Pensa invece che questo bel posto era intorno al 1700 la riserva di caccia del Marchese Orazio Arezzo.

Nell’area della riserva, per gli amanti della cultura vista mare, si trovano anche delle rovine di alcune necropoli facenti parte del complesso archeologico di Kamarina, da visitare, perché no, a fine giornata dopo l’ultimo tuffo a mare. L’’importanza di questo sito è data anche dall’elevata biodiversità faunistica, favorita dalle caratteristiche fisiche del sito. Una ricca, in termini di specie e presenze, fauna invertebrata vive negli ambienti dunali e retrodunali, esemplari di raro interesse scientifico, non diffusissimi nel resto dell’Isola.

La spiaggia di Randello

La spiaggia di Randello è considerata una tra le più belle d’Italia ed è stata inserita nella Guida blu 2014 del Touring Club. Non è la spiaggia più affollata della zona, perfetta per chi ama le spiagge incontaminate e cerca tranquillità. Alle estremità le scogliere di Punta Braccetto e di Scoglitti proteggono questa bellissima spiaggia fatta di sabbia dorata, mare cristallino e macchia mediterranea. Si tratta di uno dei pochi tratti della costa iblea in cui è perfettamente conservata la vegetazione peculiare fatta dalle caratteristiche dune, formate dal vento, e punteggiate da tamerici e ginepro, grande ricchezza e arma di difesa dall’erosione della costa. La riserva naturale di Randello è conosciuta per l’anima selvaggia che continua a conservare negli anni. Una giornata di mare, immersi nel verde della natura siciliana e nel blu del mar Mediterraneo. La spiaggia non è attrezzata, per questo ti consigliamo di partire attrezzato portando con te un ombrellone per ripararti dal sole.