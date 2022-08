Oroscopo Paolo Fox domani, 15 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 15 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 15 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un’invidiabile vitalità, merito della Luna in ottimo aspetto, accanto a Giove, di Sole e Venere amiche. Si preannuncia un magnifico Ferragosto. Sono giornate che favoriscono le emozioni del cuore, rinnovano la voglia di amare, liberamente, senza finzioni.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani e martedì ti converrà fare attenzione, evitare le dispute in amore, specie se ci sono ancor questioni rimaste aperte e mai chiarite nella coppia. Meglio organizzare qualcosa di tranquillo e rilassante per Ferragosto, evitare le situazioni troppo cotiche o stressanti. Chi è in viaggio farebbe bene a chiedere le conferme, prima di partire. La Luna in dissonanza potrebbe provocare qualche spiacevole contrattempo.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti avere qualche pensiero di troppo. Forse un famigliare, un ex o un parente potrebbe battere cassa. Meglio fare attenzione, evitare spese pazze, perché questo mese potrebbe comportare diverse uscite. Sii prudente! Poi, a partire dal 29 agosto le stelle ti aiuteranno a recuperare.

Oroscopo domani: Pesci

Domani ti attende un Ferragosto molto piacevole, all’insegna dell’amore, delle amicizie, delle persone che ami. Perché non organizzi qualcosa di divertente? Sarà l’occasione giusta per staccare la spina dai pensieri degli ultimi giorni, dalle responsabilità di lavoro. I Pesci più avventurosi potrebbero fare un incontro part-time particolarmente stuzzicante.