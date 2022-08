Menopausa: come ci si accorge di essere in menopausa

La menopausa è il momento della vita di una donna in cui le ovaie smettono di produrre ovuli e la donna non può più rimanere incinta. Di solito si verifica quando le donne hanno un’età compresa tra i 45 e i 55 anni, ma può accadere anche prima o dopo questa fascia d’età. La menopausa viene spesso definita “il cambiamento della vita” per i suoi effetti drammatici sul corpo e sullo stile di vita di una donna.

Il termine “menopausa” deriva da due parole greche, menos che significa “luna” e paus che significa “fine dei cicli mensili”. La menopausa non è una malattia, ma piuttosto un processo naturale che segna la fine dell’età fertile e dà inizio a un nuovo capitolo della vita di una donna. Capire cosa significa menopausa ci aiuterà ad affrontare questa transizione.

Come sapere se si è in menopausa

Se si avvertono alcuni sintomi è possibile che si stia entrando in menopausa. Una volta notati i segnali, possiamo seguire i progressi del cambiamento tenendo un diario. Questo può aiutarci a rimanere informate e a capire meglio cosa sta succedendo al nostro corpo. Molte donne attraversano alcuni o tutti i segni e i sintomi come risultato dei cambiamenti ormonali nel corpo.

Questi cambiamenti ormonali comportano una riduzione della produzione di estrogeni e progesterone, che può causare sintomi fastidiosi. Tuttavia, non tutte le donne avvertono tutti i sintomi della menopausa. È possibile che si avvertano solo alcuni dei sintomi, oppure che si abbia la sensazione di averli avvertiti a un livello più estremo.

Quali sono i segni e i sintomi più comuni?

Le vampate di calore e la sudorazione notturna sono alcuni dei segni più comuni, i primi sono sensazioni improvvise di calore che si avvertono in tutto il corpo, anche se più spesso sulla testa, sul collo e sulla parte superiore della schiena. Possono anche essere accompagnate da arrossamento e da una sensazione di pungente o formicolio.

Le sudorazioni notturne sono sudorazioni improvvise che si verificano durante il sonno o quando si è seduti in un ambiente troppo caldo. Sia le vampate di calore che le sudorazioni notturne sono innescate dai cambiamenti dei livelli ormonali durante la menopausa. Questi sintomi iniziano in genere da uno a cinque anni prima che una donna sia effettivamente in menopausa.

Un calo della libido e un cambiamento del desiderio sessuale sono altri sintomi comuni. Si stima che circa il 30% delle donne sperimenti una perdita di desiderio sessuale durante la menopausa. Tuttavia, questi sintomi possono anche essere dovuti a disturbi mentali, stress, problemi relazionali o altri fattori fisici. È importante discutere con un medico qualsiasi cambiamento del desiderio sessuale per ricevere una diagnosi corretta.

Uno dei segni più comuni della menopausa è l’aumento di peso. Alcune donne si accorgono di aver preso qualche chilo, mentre altre ingrassano molto. Se si nota un improvviso aumento di peso dopo anni di alimentazione sana e di esercizio fisico, è possibile che sia dovuto alla menopausa. È importante monitorare il proprio peso durante la menopausa per assicurarsi di non aumentare troppo.