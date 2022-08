L’estate, sopratutto nei luoghi più caldi del paese, costituisce una generale fonte di “sollievo” per una larga fetta della popolazione italiana, ma anche il più sfegatato fan della bella stagione non può che manifestare astio e fastidio per alcuni fattori che puntualmente ritornano con le alte temperature, come le zanzare. Questi insetti parassiti costituiscono un “problema” da epoche lontanissime, antecedenti alla comparsa dell’uomo sulla Terra e ancora oggi l’impressione comune e che le zanzare pur essendo importanti per la catena alimentare animale, sono comunque troppe. Anche se esistono numerosi prodotti e diverse “strategie” per liberarsi di questi fastidiosi insetti, a lungo un problema anche molto serio che permane nelle zone del mondo più disagiate in quanto veicolo di malattie, ma nel nostro piccolo spesso è più conveniente e “salutare” per le forme di vita che ci circondano fare uso di strumenti naturali come le piante.

Metti in balcone queste piante e caccerai le zanzare: “geniale”

Diverse piante infatti hanno nativamente un potere “dissuasivo” e repllente. In molti casi si tratta di piante molto conosciute ma che sono sfruttate sopratutto per altri ambiti o anche solo per un mero fattore estetico.

La lavanda ad esempio emana un caratteristico odore che è molto apprezzato, al punto da essere utilizzato anche per diverse profumazioni. Cresce senza problemi in vaso, così come la citronella (Lemongrass), non a caso un componente aromatico utilizzato anche per i zampironi. La citronella emana un caratteristico odore ma ha bisogno di molto sole e abbastanza spazio.

Poco gradita dalle zanzare risulta essere anche la famossissima menta in ogni sua versione, in quanto proprio l’odore tanto apprezzato da noi, risulta essere poco appetibile per molti insetti, zanzare incluse.

Anche il basilico, una delle più celeberrime ed apprezzate piante aromatiche, è un eccellente rimedio antizanzare, sempre a causa dell’aroma che è una forma di repellente naturale.