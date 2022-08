Scottature solari: se hai preso troppo sole prova a lenire la pelle con questi 3 rimedi

Le scottature solari sono piuttosto dolorose e quando capitano bisogna sapere come intervenire con 3 metodi casalinghi efficaci. Non è solo dolorosa, ma anche antiestetica, poiché il rossore e il gonfiore possono richiedere diversi giorni per attenuarsi. Fortunatamente, esistono molti rimedi casalinghi per le scottature solari che possono essere utilizzati per lenire il dolore e accelerare i tempi di guarigione.

Arrossamenti, prurito, vesciche e spellature sono tutti effetti collaterali comuni della sovraesposizione ai raggi UV della luce solare. Una volta che si è preso troppo sole, la pelle reagisce con eritema (noto anche come rossore) e vasodilatazione (allargamento dei vasi sanguigni). Di conseguenza, i piccoli vasi sanguigni sotto la superficie scoppiano e perdono liquido nei tessuti vicini.

Se ci siamo scottati al sole, beviamo molta acqua per rimanere idratati e favorire l’eliminazione delle tossine dall’organismo. Poi, proviamo ad applicare un impacco freddo sulla pelle per lenire il gonfiore e ridurre la sensibilità della pelle ai raggi UV.

Infine, se la scottatura causa sintomi febbrili, assumiamo un antinfiammatorio come l’ibuprofene per alleviare il dolore e il gonfiore. Cerchiamo di stare all’ombra indossando camicie a maniche lunghe, pantaloni, un cappello a tesa larga e occhiali da sole per proteggere la pelle dal sole. Stendiamo la protezione solare 50+ anche all’ombra.

3 metodi efficaci per lenire le scottature solari

Il metodo più efficace è stendere un velo di gel di aloe vera. Si tratta di un agente lenitivo naturale che può essere applicato topicamente sulla pelle per aiutare a lenire una scottatura. Può essere acquistato sotto forma di gel o di crema idratante, anche se il gel ha una percentuale più alta e quindi più risolutiva.

Il gel di aloe vera agisce riducendo l’infiammazione e il gonfiore sostituendo l’umidità persa dalla pelle. Può essere usato come gel rinfrescante per la pelle scottata dal sole ed è anche un buon rimedio per le punture di insetto, le eruzioni cutanee e le irritazioni della pelle. Per preparare un trattamento a base di aloe vera per le scottature solari, basta applicare il gel direttamente sulla zona interessata, oppure mescolarlo con altri ingredienti idratanti per creare una crema lenitiva per la pelle.

Un altro rimedio casalingo lenitivo per le scottature solari è una tazza di camomilla. La camomilla è un antinfiammatorio naturale che può aiutare ad alleviare il gonfiore e l’irritazione di una scottatura solare. È anche un’ottima fonte di antiossidanti e flavonoidi che possono aiutare a proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV. Per trattare una scottatura con la camomilla, mettere in infusione una tazza di tè e lasciarla raffreddare. Quindi, versarla in una ciotola o in un barattolo e immergere la zona interessata nel tè per lenire il dolore e il gonfiore.

Il bicarbonato di sodio è un efficace rimedio casalingo per le scottature solari. Funziona come un esfoliante delicato e ha proprietà antinfiammatorie. Per preparare una miscela di bicarbonato di sodio, mescolare un cucchiaio di bicarbonato di sodio con acqua sufficiente a creare una pasta. Applicare il composto sulle zone interessate e lasciarlo agire per 15-20 minuti prima di lavarlo via con acqua.